La confesión de Joseba Arguiñano sobre su padre, Karlos Arguiñano: 'Ha sido un...'

Durante una de sus entrevistas, Joseba Arguiñano hizo una confesión sobre Karlos Arguiñano que no dejó indiferente a nadie. Y es que el joven no tuvo reparos en asegurar que su padre “ha sido un pionero en esto”.

Durante décadas, este reconocido chef español ha sido capaz de llevar miles de elaboraciones culinarias a los hogares de nuestro país. Tanto es así que su éxito no solo se ha medido en audiencia, sino también en la forma en que ha logrado acercar la cocina profesional a la vida cotidiana.

De hecho, pocas frases resumen tan bien el fenómeno televisivo que ha convertido a Karlos Arguiñano en todo un referente como la que su hijo, Joseba Arguiñano, pronunció hace unos meses.

“El aita ha sido un pionero en esto. Desde que tengo uso de razón le conozco en la tele… Lo hemos vivido con naturalidad, como si tu padre fuera albañil. Lo tienes en casa y lo vives con normalidad”, expresó durante la entrevista para el pódcast La Ventana de la Tele de Cadena SER.

Joseba Arguiñano hace una reveladora confesión sobre su padre, Karlos Arguiñano

A pesar de la fama de Karlos Arguiñano, su hijo ha seguido una trayectoria propia, aunque siempre vinculada al legado de su padre. De hecho, en el año 2017 participó como copresentador en el espacio Cocina Abierta, emitido en el canal Nova, donde mostró sus dotes culinarias y su carácter cercano.

Además, ese mismo año, Joseba Arguiñano recibió el Premio Talento Gastro 2018 al mejor repostero, reconocimiento que le permitió consolidarse como uno de los grandes referentes en el sector gastronómico.

A lo largo de su etapa de aprendizaje, el hijo de Karlos Arguiñano ha trabajado junto a grandes figuras que han aportado distintas perspectivas a su desarrollo en los fogones. Entre ellos se encuentran Pedro Subijana, Martín Berasategui y Ferran Adrià, tres referentes de la alta cocina española.

No obstante, si hay que hablar de pilares esenciales en su recorrido, esos nombres son mucho más familiares. Su padre, Karlos; su madre, Luisi Ameztoy; y su tía, Eva Arguiñano, han sido los apoyos más constantes y decisivos.

“Tiene gran parte de culpa porque nosotros, más que una familia, somos una manada. Hemos sido muchos en casa y yo soy el quinto hijo y la tía Eva tiene hijos más de mi quinta y sí que me he criado mucho con ella. He dormido mil veces en su casa”, aseguró Joseba Arguiñano en su entrevista.

Pero, sin duda, la figura que más ha influido en su vocación ha sido la de su padre, Karlos Arguiñano. Tanto es así que se ha convertido en su ejemplo tanto en lo profesional como en la forma de relacionarse con el público.

“Veíamos autobuses que venían a ver al aita. Por eso ahora que la gente me habla por la calle y me piden fotos, lo he vivido en casa y eso me ha servido para tener calma y tranquilidad. Son gente que nos quiere y le debo mucho a esa gente”, compartió aquel día Joseba Arguiñano.