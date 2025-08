La inolvidable confesión de Eva Sannum, ex del rey Felipe: 'Detalles embarazosos'

La ex pareja del rey Felipe VI, Eva Sannum, ha dicho recientemente unas palabras que ha llamado la atención de medios y público. Su testimonio ha vuelto a poner sobre la mesa momentos poco conocidos y aspectos delicados de su vida junto al entonces príncipe. La naturaleza exacta de esos detalles ha salido a luz, despertando una mezcla de sorpresa y expectación.

Eva Sannum, que ahora lleva una vida discreta en Oslo, Noruega, ha recordado en una reciente conferencia cómo fue enfrentarse a la presión mediática cuando su relación con Felipe ocupaba titulares. No solo en España, sino también internacionalmente, su figura fue objeto de seguimiento constante. La intensidad de esa atención dejó huellas que ella ha compartido, poniendo el foco en la gestión de crisis y la salud mental.

En un encuentro organizado por la Asociación de Psicología de Noruega, Sannum ha explicado cómo ha aprendido a manejar situaciones complicadas vinculadas a la fama. Junto a expertos, ha destacado la importancia de un plan bien diseñado para enfrentar momentos de crisis, especialmente cuando la exposición mediática se vuelve insoportable. Su relato ha incluido anécdotas sobre cómo evitaba confrontaciones y protegía su privacidad en circunstancias muy delicadas.

Eva Sannum desvela claves para manejar la presión mediática tras su historia con el rey Felipe

Uno de los episodios más comentados fue cuando tuvo que lidiar con la presencia de periodistas en la puerta de su casa. La ex modelo ha destacado que, aunque en un primer momento desconocía la magnitud de su popularidad, pronto entendió la necesidad de prepararse para esas situaciones. En ese sentido, ha subrayado el papel crucial de contar con asesores y un equipo que apoye en la comunicación pública.

Durante la conferencia, Eva Sannum ha dado varios consejos útiles para quienes atraviesan exposiciones similares como analizar con calma la situación antes de emitir cualquier comunicado. Según su experiencia, guardar silencio o reaccionar de forma impulsiva puede agravar los problemas.

También ha aconsejado no mostrarse como víctima y no ocultar información que pueda salir a la luz más adelante. "No se deberían ocultar detalles embarazosos que pudieran ser descubiertos después", ha dicho.

La sinceridad y la empatía han sido otros de los puntos que ha destacado. Para ella, reconocer la situación y mostrar compromiso en resolverla puede contribuir a mejorar la percepción pública. Por el contrario, la desinformación o las evasivas podrían acarrear consecuencias graves para la reputación.

El lado menos conocido de Eva Sannum, ex pareja del rey Felipe

Eva Sannum fue conocida en España no solo por su relación con el entonces príncipe Felipe, sino también por su trayectoria profesional. Antes de fundar su propia empresa, trabajó durante cinco años en una agencia de publicidad noruega. Actualmente lideraSannum & Bergestuen, dedicada a la comunicación y gestión de reputación, un proyecto en plena expansión.

En lo personal, vive con su esposo Torgeir Vierdal y sus dos hijos en Noruega. Su familia mantiene una vida alejada del foco mediático, compartiendo únicamente aspectos relacionados con su trabajo profesional en redes sociales. La discreción ha sido un pilar fundamental para ella después de una juventud expuesta.

No obstante, Sannum no ha evitado hablar sobre su pasado cuando se le ha preguntado directamente. En una entrevista concedida en 2021, aclaró que no busca reaparecer en los medios por nostalgia ni para ser el centro de atención. “Llevo muchos años intentando evitar esta vieja historia mía de España”, afirmó.