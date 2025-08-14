El tweet de Toni Soler sobre Cristiano Ronaldo que se le gira en contra

Todo comenzó con una imagen. Cristiano Ronaldo y Georgina posaban con su anillo de compromiso. Un diamante de proporciones XXL, brillante y ostentoso. En Instagram, la foto acumulaba miles de likes y comentarios. Toni Soler, conocido humorista catalán, decidió entrar en escena con un tuit irónico. Solo escribió una palabra: “Exprópiese.”

Con ese gesto, quiso burlarse del lujo de la pareja. Pero no midió el impacto de su comentario. Muchos lo tomaron como una broma de mal gusto. Otros como una muestra de resentimiento. Y hubo quien, directamente, le contestó con dureza.

Un zasca que se volvió viral

Francesc Tirador, un usuario habitual de X, fue quien reaccionó con más fuerza. Su respuesta superó las 25.000 visualizaciones en pocas horas. El mensaje era directo y sin filtros: “Cristiano se lo ha pagado con su dinero. Tú todo lo pagas con el nuestro.”

| ACN

Y remataba con una advertencia que hizo temblar a Soler: “Si nos pusiéramos a expropiar, tú tendrías mucho que perder.” El comentario no solo señalaba la hipocresía del humorista. También ponía sobre la mesa una cuestión muy incómoda: ¿quién paga realmente los lujos de Toni Soler?

Toni Soler, el rostro del privilegio subvencionado

Antoni Soler i Guasch, más conocido como Toni Soler, no es precisamente un ejemplo de austeridad. Lleva décadas viviendo de los medios públicos catalanes. Su carrera entera ha estado financiada con dinero de todos. Soler fue guionista de Buenafuente en los años 90. Luego dirigió programas en TV3 como ‘Malalts de tele’, ‘Set de nit’ o ‘Polònia’.

| ACN

Todos emitidos en la televisión autonómica catalana. Todos producidos con subvenciones públicas. No ha trabajado nunca en medios privados de forma continuada. No ha arriesgado capital propio. Ha construido su imperio mediático desde la comodidad de las ayudas institucionales.

Denuncias, subvenciones y escándalos

En 2023, Toni Soler fue denunciado por escarnio contra los sentimientos religiosos. En su programa ‘Està passant’, se burlaron de la Virgen del Rocío. La Fundación de Abogados Cristianos presentó la denuncia en los juzgados. Ataca a quienes, como Cristiano Ronaldo, han hecho fortuna sin ayudas ni favores políticos.

Pero eso no es todo. Su productora, Minoria Absoluta, también ha sido investigada. Hacienda pidió información sobre los pagos recibidos por parte del Govern catalán. Las ayudas millonarias a medios woke como TV3 han sido constantes. Todo esto mientras él sigue dando lecciones en redes sociales.

Un contraste que ya no cuela

Cristiano Ronaldo ha ganado su dinero en el campo. Con esfuerzo, disciplina y talento. No ha dependido de subvenciones. No vive del dinero público. Puede gustarte más o menos, pero su riqueza es fruto del trabajo. Toni Soler, en cambio, ha construido su carrera sobre fondos públicos. Ha hecho sátira política, sí. Pero también ha cobrado religiosamente cada mes. Sin arriesgar. Sin competir en el mercado libre.

Por eso el tuit de “Exprópiese” ha causado tanto rechazo. Porque quien menos puede hablar de expropiar es quien nunca ha producido riqueza real. Porque no es humor. Es cinismo. El tuit no lo escribió un ciudadano cualquiera. Lo escribió Toni Soler, el vividor de TV3.