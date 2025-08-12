Inglaterra señala a la infanta Sofía y filtra la exclusiva que Casa Real no quería ver

Hace tan solo unos días, el rey Felipe VI (57 años) y la reina Letizia (52 años) comenzaron sus vacaciones privadas. No han querido revelar el destino debido a que han buscado desconectar de todo lo relativo a la esfera pública. Aunque ahora un medio de la prensa de Inglaterra ha filtrado una información que Casa Real no esperaba ver sobre la escapada de la infanta Sofía: su destino.

Sin embargo, el misterio ha durado poco debido a que la ruta del avión oficial ha delatado el paradero. La aeronave ha aterrizado en Atenas y la Familia Real española se ha desplazado a Grecia. No han viajado solos debido a que se ha sabido que se han alojado en una residencia de otros miembros de la realeza europea.

Estas vacaciones han resultado agridulces. La situación delicada de Irene de Grecia ha preocupado a los reyes. Por ello, la reina Sofía solo ha acudido a Mallorca para la tradicional recepción de Marivent.

Sofía se encuentra disfrutando de unos días junto a su familia

A esto se ha sumado un nuevo golpe, el pasado viernes, Jaime Anglada, íntimo amigo de Felipe VI, ha sufrido un aparatoso accidente. Permanece en la UCI. Dos circunstancias han empañado el descanso real.

A pesar de todo, Felipe y Letizia han intentado desconectar y han aprovechado estos días para recargar energías. La agenda de septiembre se presenta intensa. La princesa Leonor está a punto de concluir su formación castrense y la infanta Sofía está a punto de iniciar sus estudios universitarios en Lisboa.

Este verano ha tenido un significado especial. En apenas dos semanas, los reyes han vuelto a quedarse solos en Zarzuela. Solos sin sus hijas, aunque el palacio sigue habitado.

El plan parecía claro. Disfrutar de Grecia y visitar alguna de sus islas paradisíacas. Sin embargo, no ha sido la prensa española la que ha revelado más datos.

Nadie en Casa Real esperaba la información que Inglaterra ha filtrado sobre Sofía

Ha sido la prensa británica la que ha dado la exclusiva. El medio People ha señalado que el cuarteto podría haberse alojado en una residencia del rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima de Holanda. Una mansión privada y muy exclusiva y no es la primera vez que la familia española elige este lugar.

Casa Real no ha podido frenar la filtración. Inglaterra ha destapado dónde está la infanta Sofía parte de sus vacaciones. Una revelación que ha roto el hermetismo habitual.

El viaje, que buscaba ser discreto, ha terminado bajo la lupa internacional. Y así, el verano de los reyes y sus hijas ha quedado marcado por una exclusiva inesperada.