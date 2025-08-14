El rey de Europa que le ha buscado (sin querer) un serio problema a la infanta Sofía

Las vacaciones veraniegas de la Familia Real han vuelto a generar titulares, aunque esta vez no ha sido por su destino en sí, sino por lo que implica. El viaje privado de los Reyes a tierras helenas se ha cruzado de manera inesperada con una figura que, sin querer, podría haber salpicado a la infanta Sofía. Hablamos del rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos, cuya hospitalidad ha acabado colocándola en el centro de una incómoda polémica internacional.

El problema surge porque la mansión donde podrían estar alojados, situada en Grecia, ha estado envuelta en varias polémicas legales desde su compra en 2012. La mansión de los reyes holandeses se construyó en una zona protegida, y el gobierno griego tuvo que privatizar un acceso público para garantizar su seguridad, lo que generó protestas. Al encontrarse ahora la infanta Sofía en ese mismo lugar, su nombre podría verse implicado en una controversia que sigue generando incomodidad.

| Instagram, @koninklijkhuis

Según han informado People y Tatler, don Felipe y doña Letizia habrían vuelto a alojarse este verano en la lujosa finca de sus homólogos holandeses en la isla de Spetses. No hay confirmación oficial de Zarzuela, pero el rastro del Falcon y las imágenes publicadas han reforzado esa posibilidad. Aunque suena a una simple escapada privada, la elección del lugar podría tener implicaciones mucho más delicadas de lo que se preveía.

La presencia de la infanta Sofía en un refugio estival marcado por la polémica

La infanta Sofía se encuentra alojada en un refugio veraniego que ha estado envuelto en controversia durante más de una década. La propiedad, valorada en 4,5 millones de euros, ha sido objeto de críticas debido a su impacto ambiental y a la construcción de edificios auxiliares sobre terreno protegido. Esta situación ha generado incomodidad entre los vecinos y grupos locales, que aún cuestionan la legalidad de la mansión, ya que se denuncia que fue levantada de forma irregular.

Este contexto no solo genera incomodidad a nivel diplomático, sino que también podría asociar a la Casa Real española con un posible caso de trato de favor extranjero. La elección de este enclave, aunque aparentemente una simple escapada, ha colocado a la infanta en el centro de una polémica que involucra tanto aspectos políticos como medioambientales.

Aunque Sofía no tiene responsabilidad en la elección de la mansión, su presencia en este lugar la expone innecesariamente a una controversia. Este episodio adquiere relevancia especialmente porque la infanta, a sus 18 años, ha comenzado a asumir un mayor protagonismo institucional, estando en plena transición hacia su vida adulta.

| Europa Press

Una invitación que puso a la infanta Sofía en una situación delicada

Hace justo un año, se supo que los Reyes habían sido invitados a esta misma casa en agradecimiento por la hospitalidad ofrecida a la princesa Amalia en Madrid. La amistad entre ambas casas reales parecía ser un ejemplo de buena sintonía europea. Sin embargo, este tipo de gestos, aunque bienintencionados, no están exentos de riesgos cuando se mezclan con propiedades polémicas y cuestiones legales no resueltas.

Está por ver si este episodio queda en una simple anécdota de verano o si deja alguna consecuencia institucional. Por el momento, queda claro que el rey Guillermo, sin ninguna mala intención, ha puesto en un aprieto a la Familia Real. Y con ellos, a una joven infanta que se ha limitado a acompañar a sus padres en sus últimos días de descanso antes de iniciar una nueva etapa lejos de casa.