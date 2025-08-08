Meghan Markle (duquesa de Sussex) toma una decisión que sorprende a la Familia Real

En la vida pública, hay gestos que parecen calculados y otros que surgen con una naturalidad desconcertante. Meghan Markle y el príncipe Harry han demostrado que no gustan de seguir guiones y normas establecidas. Uno de los motivos que les llevó a forjar su vida lejos de la realeza británica.

Su forma de manejar los focos es completamente diferente a lo establecido en la Familia Real. Meghan, secundada por Harry, ha aprendido a convertir cualquier aparición en un mensaje. Ya sea en un acto oficial o en un simple momento personal, sabe que cada detalle cuenta.

| Europa Press

Un lanzamiento de Meghan que cambia el ritmo

El martes a las 20:00 hora británica, Meghan presentó la cosecha 2024 de su rosado As Ever. A diferencia de 2023, las botellas siguen disponibles después del lanzamiento. El precio se mantiene en 22 libras (30 dólares) por unidad, con opciones de tres, seis o doce botellas.

La presentación llegó con un video en Instagram donde descorcha la 'Botella n.º 1' y brinda. “¡Aquí vamos! ¡Primera botella en la línea de montaje! Brindemos por un día hermoso: nuestra rosé de Napa ya está disponible en As Ever”.

Para evitar el agotamiento exprés de la primera edición, la marca publicó: “¡Hemos hecho mucho más esta vez, y aun así se acaba rápido! ¡No se lo pierdan!”. Un mensaje pensado para despertar el deseo.

| Instagram, @meghan

Detalles que marcan estilo

El nuevo rosado tiene un grado alcohólico de 13,5%, un punto menos que el anterior. La botella transparente, con etiqueta blanca y borde dorado, mantiene su elegancia. El tono rosa pálido evoca tardes soleadas en California.

En la web oficial, se describe como “cuidadosamente elaborado por Meghan, duquesa de Sussex” y “elaborado para disfrutarlo con tus seres queridos”. Un guiño directo a la experiencia de compartir.

La mezcla, según la marca, conserva la armonía de la primera versión, pero con un sabor más delicado y memorable. Un equilibrio pensado para quedarse en la memoria de quien lo prueba.

| Instagram, @meghan

Un mensaje más allá de la copa

En sus redes, Meghan agradeció a quienes apoyaron el proyecto. “Esto confirmó todo el amor, el tiempo y el esfuerzo que nuestro equipo y nuestro fundador invirtieron en la creación de esta mezcla”. Un reconocimiento que añade cercanía.

El gesto parece señalar un cambio de estrategia. Más que buscar un fenómeno fugaz, Meghan podría estar construyendo una relación duradera con sus clientes. Y como siempre, lo hace a su manera.

En el mundo que rodea a los Sussex, ningún movimiento es pequeño. Cada acción, incluso la más cotidiana, es una pieza más en su narrativa pública.