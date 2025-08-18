Logo es.xcatalunya.cat
Sorpresa en ‘TardeAR’ por la noticia que ha dado Gloria Camila sobre Amador Mohedano | Telecinco, Instagram, esp.xcatalunya.cat, @chayomohedano
Gloria Camila frena 'TardeAR' para dar una exclusiva sobre la salud de Amador Mohedano

Sorpresa en ‘TardeAR’ por la importante noticia que ha dado Gloria Camila sobre el estado de Amador Mohedano

por Cristo Fernández

El programa de TardeAR ha vivido hoy un momento inesperado. Durante la emisión se han mostrado las últimas imágenes de Amador Mohedano. Eran unas fotografías que sus propios hijos han compartido en redes sociales y en ellas se ha podido ver a Amador visiblemente más desmejorado.

Su aspecto ha preocupado a muchos espectadores. Se le ha visto muy delgado, con los brazos y la cara mucho más finos de lo habitual. Las imágenes han generado un gran debate en el plató y los colaboradores han comentado la situación con preocupación.

Gloria Camila joven con cabello largo y ondulado participa en un programa de televisión, a su lado se muestra una fotografía familiar con varias personas, algunas de ellas desenfocadas, y un hombre mayor sentado con sombrero, mientras en la parte superior derecha aparece el texto
Gloria Camila habla sobre la salud de Amador Mohedano | Telecinco, Instagram, @chayomohedano

Sin embargo, la sorpresa ha llegado cuando Gloria Camila, presente en la mesa y sobrina de Amador, ha decidido intervenir en directo. La joven ha frenado el ritmo del programa y ha pedido la palabra. Quería aclarar lo que realmente estaba ocurriendo con la salud de su tío.

Gloria Camila habla sobre el estado de Amador Mohedano en TardeAR

“Yo a él le vi físicamente. En su estancia en el hospital no podía comer sólidos, solo líquidos por su problema del estómago, por eso ha perdido peso”, ha explicado Gloria Camila con seriedad. Sus declaraciones han aportado una valiosa información inédita hasta el momento.

Gloria ha confirmado que Amador ha atravesado un proceso complicado durante su hospitalización. Ha detallado que la dieta estricta a base de líquidos ha sido la causa principal de su pérdida de peso.

Gloria Camila de cabello largo y ondulado hablando con gestos expresivos en un set de televisión colorido
Gloria confirma que su tío se está poniendo bien poco a poco | Telecinco

Pero la hija de Rocío Jurado también ha querido enviar un mensaje de tranquilidad: “Poco a poco se va recuperando, he podido hablar con él y poco a poco está mejorando”. Con estas palabras ha desvelado que, a pesar del aspecto más débil de su tío, la evolución ha sido positiva. La recuperación está en marcha y, según sus palabras, el ánimo de Amador se ha mantenido firme.

Gloria Camila confirma en TardeAR que Amador Mohedano está mejorando

Los compañeros del programa han recibido la intervención con alivio y muchos han mostrado gestos de tranquilidad al escuchar el testimonio de Gloria Camila. La exclusiva ha servido para rebajar la tensión generada en el inicio del debate. Ahora toda la atención está puesta en cómo Amador conseguirá recuperar el peso perdido y en qué plazos se verá una mejora más evidente en su estado físico.

La familia, mientras tanto, ha transmitido que permanece unida y los hijos de Amador han seguido compartiendo mensajes de cariño en redes sociales. Los espectadores han agradecido la franqueza de Gloria Camila y la valentía de ofrecer en directo una explicación tan personal. El testimonio de hoy ha marcado un antes y un después en la manera en que se percibe la situación de Amador Mohedano.

