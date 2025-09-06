Destapado el secreto que la princesa de Asturias ha ocultado: la reina Sofía lo sabe

La princesa de Asturias, Leonor, ha estado guardando una información importante sobre ella. Pero ahora la misma ha sido destapada, lo que ha llevado a que la reina Sofía ya la haya descubierto.

Se trata de una fecha especial, por el acto que llevará a cabo en la misma. Y tiene mucho que ver con su rol como heredera al trono.

| Europa Press

Descubierto lo que la princesa de Asturias ha mantenido en silencio

Últimamente, la princesa de Asturias ha sido noticia porque ha comenzado su nueva etapa de formación militar en la Academia del Aire, en Murcia. Pero ahora lo ha sido porque ha salido a la luz lo que había mantenido en absoluto silencio. Nos estamos refiriendo al día en qué entregaría a Valdesoto el galardón como Pueblo Ejemplar de Asturias 2025.

En concreto, ha sido el medio Monarquía Confidencial quien ha desvelado esa fecha. Así, ha publicado que ese momento tendrá el lugar el 25 de octubre, al día siguiente de la celebración de los premios que llevan el título de Leonor.

Para el municipio asturiano, la visita de la joven y de sus padres será motivo de orgullo. Ellos recorrerán sus calles, descubrirán su patrimonio y tendrán ocasión de conocer de cerca sus tradiciones y la riqueza cultural de sus vecinos. Entre los atractivos que mostrarán figuran la artesanía local y el entorno natural que rodea a esta localidad.

El hecho de que Leonor vaya a encabezar el acto demuestra la relevancia que tiene su papel como heredera y su implicación en la vida de la Corona. Poco a poco, va asumiendo funciones públicas que refuerzan su vínculo con Asturias y consolidan su preparación como futura reina de España.

| Instagram, @casareal.es

La reina Sofía ya conoce el secreto de su nieta, la princesa de Asturias

La revelación de esta fecha ha hecho que la reina Sofía esté al tanto de lo que Leonor había mantenido en silencio. Y es que a la emérita le gusta seguir de cerca la evolución de la princesa de Asturias. Sí, siendo consciente de que cada aparición pública de la joven se convierte en un gesto simbólico hacia la ciudadanía.

La emérita ha vivido en primera persona la importancia de los Premios Princesa de Asturias, antes Príncipe de Asturias. Por eso sabe que el acto de entrega del Pueblo Ejemplar tiene un valor especial. No solo se reconoce a una comunidad concreta, sino que se fortalece la imagen de continuidad y compromiso de la Corona con la sociedad asturiana.

La noticia ha sido recibida con entusiasmo tanto por los habitantes de Valdesoto como por los seguidores de la institución. Para muchos, será la primera oportunidad de ver de cerca a la princesa en un acto de proximidad, donde su cercanía y espontaneidad suelen destacar.

El 25 de octubre será, por tanto, una fecha marcada en el calendario de la Casa Real. Y también en la memoria de la reina Sofía, que verá a su nieta dar otro paso hacia el trono. Con este gesto, Leonor reafirmará su vínculo con Asturias y con los valores que la Familia Real busca transmitir a las futuras generaciones.