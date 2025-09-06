Lydia Lozano deja sin palabras a Terelu Campos con su confesión: 'Lo he pasado…'

Lydia Lozano ha vuelto a Telecinco, para sorpresa de todo el mundo. Y lo ha hecho para convertirse en colaboradora de ¡De Viernes!, donde previamente ha concedido una entrevista. Con la misma ha conseguido dejar a su compañera Terelu Campos sin palabras.

Sí, porque la canaria se ha sincerado y ha reconocido que estos últimos dos años ha vivido un verdadero calvario. Tanto es así que, además de dar detalles duros al respecto, ha manifestado: “Lo he pasado francamente mal”.

| Telecinco

Lydia Lozano vuelve a Telecinco y abre su corazón ante Terelu Campos

Lydia Lozano puso fin a su trayectoria en Telecinco hace dos años, cuando la cadena concluyó definitivamente el programa donde trabajaba, Sálvame. De ahí que la periodista tuvo que buscarse un nuevo empleo. Así, estuvo en Netflix, después en TEN e incluso en TVE, pero ahora ha vuelto a Mediaset.

Anoche se presentó como nueva colaboradora de la temporada de ¡De Viernes!, conquistando como siempre a la audiencia. Pero, además de ejercer como tal, se atrevió a dar una breve entrevista. En esta, Terelu Campos, con la que volvió a reencontrarse en un plató, quiso saber cómo había sido este tiempo lejos de la citada cadena.

Ante esta cuestión, Lydia no pudo ser más sincera y relató que cuando Sálvame se acabó, ella estaba “completamente desquiciada”. Es más, expuso que “estos dos años, yo he estado totalmente desubicada, yo no era yo. Lo he pasado francamente mal”.

“Yo casi no salía, con lo que me gusta a mí salir, en estos dos años ni siquiera he celebrado mi cumpleaños”. A lo que añadió: “Cuando yo pasaba por la calle de Telecinco tenía que taparme los ojos. Sí, porque a mí me dolía muchísimo haberme ido de aquí”.

| Telecinco

Lydia Lozano deja a Terelu Campos sin saber qué decir

Ese relato tan sincero dejó al público impactado. La emoción era evidente en el plató, pero la reacción más llamativa fue la de Terelu Campos, que se quedó muda ante la crudeza de lo que acababa de escuchar. La complicidad entre ambas colaboradoras volvió a brillar en pantalla, pero esta vez teñida por la intensidad de las vivencias compartidas.

Lydia Lozano, no obstante, también dejó claro que su situación actual es muy distinta. Su vuelta la ha llenado de energía e ilusión, hasta el punto de asegurar que cuando recibió la llamada de la productora “no me lo creía, era como un sueño”.

“Era lo que yo deseaba. Nunca debí haber salido por esa puerta”.

| Telecinco

La relación profesional entre las dos ha sido larga y llena de momentos memorables. Ambas han compartido plató en incontables ocasiones, y los espectadores siempre han disfrutado de sus conversaciones, debates y complicidades. Sin embargo, lo que se vivió ayer en ¡De Viernes! tuvo un matiz distinto: un reencuentro marcado por la verdad más dura.

Terelu quiso saber de primera mano cómo había sido la vida de su compañera lejos de Telecinco, y lo que escuchó la dejó desarmada. Lydia no se guardó nada y explicó que había estado rota por dentro. Sus palabras emocionaron a la Campos, y también a toda la audiencia, que pudo ver a una colaboradora en su faceta más humana y vulnerable.

Las declaraciones de Lozano se convirtieron rápidamente en tendencia en redes sociales. Muchos usuarios destacaron su valentía a la hora de reconocer públicamente sus debilidades y aplaudieron su capacidad de resiliencia. Otros subrayaron lo simbólico de su regreso a Mediaset, una especie de cierre de ciclo que refuerza el vínculo histórico que mantiene con la cadena.