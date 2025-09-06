Logo xcatalunya.cat
La reina Sofia i la princesa Leonor de diferents generacions apareixen en primer pla, una de més edat amb cabells canosos i expressió seriosa, i l’altra jove amb cabells rossos recollits i una expressió suau, ambdues mirant en direccions oposades.
La princesa d'Astúries ha acaparat tota l'atenció pel que ara s'ha revelat | Europa Press, xcatalunya.cat
Gent

Destapat el secret que la princesa d'Astúries amagava: la reina Sofia ho sap

La reina emèrita ja ha pogut saber què havia decidit mantenir en silenci la seva neta, després que sortís a la llum

Imatge de la redactora María Merino
per María Merino

La princesa d'Astúries, Leonor, ha estat guardant una informació important sobre ella. Però ara la mateixa ha estat destapada, cosa que ha fet que la reina Sofia ja l'hagi descoberta

Es tracta d'una data especial, per l'acte que hi durà a terme. I té molt a veure amb el seu rol com a hereva al tron

Primeríssim primer pla de la princesa Leonor de Borbó somrient a l’aire lliure.
La princesa d'Astúries havia guardat silenci sobre aquest esdeveniment tan important per a ella | Europa Press

Descobert el que la princesa d'Astúries ha mantingut en silenci

Darrerament, la princesa d'Astúries ha estat notícia perquè ha començat la seva nova etapa de formació militar a l'Acadèmia de l'Aire, a Múrcia. Però ara ho ha estat perquè ha sortit a la llum el que havia mantingut en absolut silenci. Ens referim al dia en què lliuraria a Valdesoto el guardó com a Poble Exemplar d'Astúries 2025

En concret, ha estat el mitjà Monarquía Confidencial qui ha revelat aquesta data. Així, ha publicat que aquest moment tindrà lloc el 25 d'octubre, l'endemà de la celebració dels premis que porten el títol de Leonor

Per al municipi asturià, la visita de la jove i dels seus pares serà motiu d'orgull. Recorreran els seus carrers, descobriran el seu patrimoni i tindran ocasió de conèixer de prop les seves tradicions i la riquesa cultural dels seus veïns. Entre els atractius que mostraran figuren l'artesania local i l'entorn natural que envolta aquesta localitat

El fet que Leonor encapçali l'acte demostra la rellevància del seu paper com a hereva i la seva implicació en la vida de la Corona. A poc a poc, va assumint funcions públiques que reforcen el seu vincle amb Astúries i consoliden la seva preparació com a futura reina d'Espanya

Un grup de persones —que són la Família Reial Espanyola— observa atentament un home vestit amb roba tradicional que sosté un instrument musical davant d’una paret de pedra.
Igual que en anys anteriors, visitarà amb els seus pares el Poble Exemplar d'enguany | Instagram, @casareal.es

La reina Sofia ja coneix el secret de la seva neta, la princesa d'Astúries

La revelació d'aquesta data ha fet que la reina Sofia estigui al cas d'això que Leonor havia mantingut en silenci. I és que a l'emèrita li agrada seguir de prop l'evolució de la princesa d'Astúries. Sí, sent conscient que cada aparició pública de la jove es converteix en un gest simbòlic cap a la ciutadania

L'emèrita ha viscut en primera persona la importància dels Premis Princesa d'Astúries, abans Príncep d'Astúries. Per això sap que l'acte de lliurament del Poble Exemplar té un valor especial. No només es reconeix una comunitat concreta, sinó que es reforça la imatge de continuïtat i compromís de la Corona amb la societat asturiana

La notícia ha estat rebuda amb entusiasme tant pels habitants de Valdesoto com pels seguidors de la institució. Per a molts, serà la primera oportunitat de veure de prop la princesa en un acte, on la seva proximitat i espontaneïtat solen destacar

El 25 d'octubre serà, per tant, una data marcada al calendari de la Casa Reial. I també a la memòria de la reina Sofia, que veurà la seva neta fer un altre pas cap al tron. Amb aquest gest, Leonor reafirmarà el seu vincle amb Astúries i amb els valors que la Família Reial vol transmetre a les futures generacions

