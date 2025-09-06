Destapat el secret que la princesa d'Astúries amagava: la reina Sofia ho sap

La princesa d'Astúries, Leonor, ha estat guardant una informació important sobre ella. Però ara la mateixa ha estat destapada, cosa que ha fet que la reina Sofia ja l'hagi descoberta
Es tracta d'una data especial, per l'acte que hi durà a terme. I té molt a veure amb el seu rol com a hereva al tron
Descobert el que la princesa d'Astúries ha mantingut en silenci
Darrerament, la princesa d'Astúries ha estat notícia perquè ha començat la seva nova etapa de formació militar a l'Acadèmia de l'Aire, a Múrcia. Però ara ho ha estat perquè ha sortit a la llum el que havia mantingut en absolut silenci. Ens referim al dia en què lliuraria a Valdesoto el guardó com a Poble Exemplar d'Astúries 2025
En concret, ha estat el mitjà Monarquía Confidencial qui ha revelat aquesta data. Així, ha publicat que aquest moment tindrà lloc el 25 d'octubre, l'endemà de la celebració dels premis que porten el títol de Leonor
Per al municipi asturià, la visita de la jove i dels seus pares serà motiu d'orgull. Recorreran els seus carrers, descobriran el seu patrimoni i tindran ocasió de conèixer de prop les seves tradicions i la riquesa cultural dels seus veïns. Entre els atractius que mostraran figuren l'artesania local i l'entorn natural que envolta aquesta localitat
El fet que Leonor encapçali l'acte demostra la rellevància del seu paper com a hereva i la seva implicació en la vida de la Corona. A poc a poc, va assumint funcions públiques que reforcen el seu vincle amb Astúries i consoliden la seva preparació com a futura reina d'Espanya
La reina Sofia ja coneix el secret de la seva neta, la princesa d'Astúries
La revelació d'aquesta data ha fet que la reina Sofia estigui al cas d'això que Leonor havia mantingut en silenci. I és que a l'emèrita li agrada seguir de prop l'evolució de la princesa d'Astúries. Sí, sent conscient que cada aparició pública de la jove es converteix en un gest simbòlic cap a la ciutadania
L'emèrita ha viscut en primera persona la importància dels Premis Princesa d'Astúries, abans Príncep d'Astúries. Per això sap que l'acte de lliurament del Poble Exemplar té un valor especial. No només es reconeix una comunitat concreta, sinó que es reforça la imatge de continuïtat i compromís de la Corona amb la societat asturiana
La notícia ha estat rebuda amb entusiasme tant pels habitants de Valdesoto com pels seguidors de la institució. Per a molts, serà la primera oportunitat de veure de prop la princesa en un acte, on la seva proximitat i espontaneïtat solen destacar
El 25 d'octubre serà, per tant, una data marcada al calendari de la Casa Reial. I també a la memòria de la reina Sofia, que veurà la seva neta fer un altre pas cap al tron. Amb aquest gest, Leonor reafirmarà el seu vincle amb Astúries i amb els valors que la Família Reial vol transmetre a les futures generacions