Última hora de David Beckham: rompe su silencio y manda un recado a su hijo Brooklyn

David Beckham ha sorprendido a sus seguidores realizando una última publicación en redes sociales. El exfutbolista ha compartido un momento muy especial junto a uno de sus hijos. Con ello, ha lanzado un mensaje que muchos interpretan como un recado indirecto a su primogénito, Brooklyn, con quien mantiene una relación distante.

El marido de Victoria Beckham ha roto su silencio con una imagen que refleja la buena sintonía que mantiene con Cruz, a pesar de la complicada situación familiar. Su gesto ha sido visto como una manera de dejar claro que, aunque el mayor se haya apartado, sigue encontrando felicidad y compañía en el resto del clan.

| Instagram, @davidbeckham

El distanciamiento entre David Beckham y su hijo Brooklyn

La relación entre David Beckham y su hijo mayor, Brooklyn, lleva tiempo en un punto delicado. Al parecer, el distanciamiento comenzó por las tensiones entre la familia Beckham y Nicola Peltz, esposa del joven. Y a esto se sumaron algunos roces de él con su hermano Romeo, lo que habría complicado aún más las cosas.

Se dice que fue el muchacho quien decidió alejarse, limitando el contacto no solo con su padre, sino con el resto del clan. Para el que fuera futbolista del Real Madrid, esta ruptura emocional ha sido un golpe duro. Acostumbrado a mostrar la unidad familiar en público, ha tenido que adaptarse a una realidad muy distinta.

Aun así, ha optado por seguir adelante, centrando su energía en el vínculo que mantiene con sus otros vástagos: Romeo, Cruz y Harper. Su última publicación en Instagram es un claro ejemplo de cómo intenta seguir compartiendo momentos felices con ellos.

| Instagram, @victoriabeckham

David Beckham presume de su especial momento con Cruz y lanza un mensaje indirecto a Brooklyn

En la imagen que está dando tanto de lo que hablar, David Beckham aparece riendo junto a su hijo Cruz. La escena tiene lugar en lo que parece un restaurante, donde el joven coloca un babero a su padre en tono de broma. La instantánea muestra la complicidad entre ambos y un ambiente distendido que contrasta con las noticias sobre el distanciamiento.

Junto a la foto, el británico ha escrito: “Cómo han cambiado los tiempos, solía ser yo poniéndote el babero, Cruz Beckham. Parece que es mi turno de no derramar mi comida Victoria Beckham”. El comentario combina humor, nostalgia y un guiño a su esposa, dejando ver la calidez de ese momento familiar.

Muchos seguidores han interpretado que este gesto es una forma sutil de mandarle un recado a Brooklyn: que, aunque no cuenta con él en su día a día, sigue siendo feliz. Y todo porque disfruta de la cercanía y el cariño de sus otros vástagos. Es una declaración indirecta sobre la importancia de valorar a quienes están presentes, incluso cuando hay ausencias dolorosas.

Ahora queda ver si Brooklyn reacciona o no a esta publicación de su padre. No obstante, todo parece indicar que él seguirá su camino, como hasta ahora, sin importante lo que nadie de su familia diga. Vamos, que no hay visos de reconciliación a corto plazo, salvo sorpresas.