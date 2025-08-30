Sergio Ramos, como nunca lo habías visto: Pilar Rubio se ha quedado sin palabras

Sergio Ramos ha sorprendido a propios y extraños al mostrarse públicamente en una faceta completamente inédita. El futbolista del Monterrey, conocido por su trayectoria como defensa y capitán del Real Madrid y de la Selección Española, ha dejado a todo el mundo sin palabras. Y entre quienes se han quedado sin saber qué decir también figura su esposa, Pilar Rubio, que ha preferido no hacer ningún comentario al respecto.

Lo cierto es que él ha demostrado que todavía tiene mucho que enseñar fuera de los terrenos de juego. Y esta vez no se trata de una nueva aventura empresarial o de un proyecto vinculado al fútbol. El sevillano ha revelado públicamente que está a punto de estrenar su primera canción como solista, Cibeles, que verá la luz el 31 de agosto.

| Instagram, @sergioramos

Sergio Ramos se muestra como nunca hasta ahora

Hasta ahora, la imagen de Sergio Ramos estaba inevitablemente ligada a un balón de fútbol. Campeón del mundo con España, leyenda madridista y uno de los jugadores más reconocidos del siglo XXI, siempre se le ha identificado con la pasión por el deporte. Sin embargo, ahora ha decidido mostrar una cara diferente y abrirse camino en el mundo de la música.

En su cuenta de Instagram, el jugador ha compartido un adelanto del videoclip de Cibeles. Con camiseta de tirantes, tatuajes y un estilo que recuerda a muchos artistas urbanos, aparece cantando con un sentimiento que ha dejado sin palabras a sus seguidores. La imagen es radicalmente distinta a la que tenemos en nuestra retina, acostumbrada a verle con el uniforme de juego o en eventos.

El título de la canción tampoco es casualidad. Y es que es un homenaje a la fuente en la que tantas veces celebró títulos junto a la afición del Real Madrid.

Se trata de un lugar icónico para el futbolista, que ahora ha querido rendirle tributo a través de la música. Un guiño al madridismo que, sin duda, ha despertado emociones entre quienes lo recuerdan alzando trofeos en ese emblemático escenario.

Las reacciones al bombazo de Sergio Ramos, incluida la de Pilar Rubio

La noticia ha provocado un aluvión de reacciones. Muchos internautas se han mostrado incrédulos al descubrir a Sergio Ramos como cantante. Y han expresado su sorpresa con mensajes como “Estoy perplejo”, “¿Qué es esto?”, y “Madre mía”.

Entre los más perplejos está su mujer, Pilar Rubio. Esta, aunque conocía su pasión por la música, no pensaba que se atreviera a dar este paso. Tan en shock se encuentra aún que, por el momento, no ha subido ningún vídeo de su marido en su nueva faceta, debe asimilar la situación, posiblemente.

| Europa Press

Otros, en cambio, no han dudado en aplaudir su valentía. Es más, lo han felicitado por atreverse a iniciar otra etapa profesional tan diferente a la que lo llevó a la fama.

Por supuesto, sin olvidar que hay quienes están absolutamente en desacuerdo con el paso que ha dado Ramos. E incluso que han manifestado que no les gusta su manera de cantar.

Como sucede con todo lo que rodea al defensa andaluz, la polémica y la expectación están servidas. Pero lo indiscutible es que ha conseguido lo que pocos logran: captar la atención del público más allá de su profesión original. Con este anuncio, ha demostrado que no teme a los desafíos y que está dispuesto a reinventarse.