La noticia de Victoria Beckham que dejará mudo a David Beckham: es totalmente cierto

Victoria Beckham ha demostrado que no necesita etiquetas del pasado para brillar en el presente. A sus 51 años, la británica ha dejado atrás su papel como Spice Girl para consolidarse como una de las empresarias más influyentes del mundo de la moda.

Con una visión clara y una marca con identidad propia, Victoria Beckham ha logrado que su firma supere los 150 millones de dólares en facturación. Una estrategia firme y constante ha sido clave en este crecimiento.

| Europa Press

Victoria Beckham factura 151 millones

La firma cerró el año 2024 con cifras récord: 151,8 millones de dólares en ventas, marcando su cuarto año consecutivo de crecimiento a doble dígito. Además, el EBITDA ajustado creció un 22 %, alcanzando los 2,8 millones de dólares.

Todo apunta a que la rentabilidad sostenida llegará antes de lo previsto. Desde su lanzamiento, la marca ha evolucionado de una línea de vestidos estructurados a una firma global con presencia en moda, belleza, maquillaje y fragancias.

Uno de los grandes motores del crecimiento ha sido su línea de maquillaje. A esto se suma su apuesta por el cuidado de la piel, con productos desarrollados junto al científico Augustinus Bader.

Además, el lanzamiento de su fragancia 21:50 Rêverie a finales de 2023 marcó un nuevo hito en su expansión. En 2025, la categoría de skincare promete representar más del 20 % de las ventas, especialmente con la llegada de su primer foundation.

La mujer de David Beckham no para de sumar éxitos

A todo esto se suma la ampliación de su catálogo. El regreso de su línea denim, la expansión de productos en cuero y el fortalecimiento del canal mayorista en mercados clave como Francia e Italia. También ha crecido el tráfico en su flagship store de Londres y su tienda online.

| Europa Press

El impulso reciente se ha visto reforzado por la llegada de Sybille Darricarrère Lunel, exdirectiva de Christian Dior Couture, como nueva CEO. Según David Belhassen, inversor de NEO Investment Partners:

"La marca vive una evolución notable impulsada por la visión, el estilo icónico de Victoria y un equipo comprometido". Victoria Beckham brilla por mérito propio. Más allá del apellido, su éxito empresarial habla por ella.

Victoria Beckham ya no necesita demostrar nada. Su marca crece, se consolida y compite al más alto nivel. Con decisiones estratégicas, productos exitosos y un equipo sólido, ha construido una firma que habla por sí sola.