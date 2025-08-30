Rocío Flores rompe su silencio para mandarle un mensaje muy urgente a Gloria Camila

Rocío Flores lleva bastante tiempo alejada del foco mediático, pero ahora ha vuelto al mismo. Y todo porque ha roto su silencio para mandarle un mensaje urgente a Gloria Camila.

Sí, urgente porque se lo ha dado a su tía antes de que esta se marche a Honduras para participar en Supervivientes All Stars, que comienza el 4 de septiembre. Se trata de unas palabras que le ha estampado con enorme cariño en una camiseta que se llevará a la isla. Una prenda que será una especie de tabla de salvación en los momentos bajos e incluso un amuleto.

| Europapress

Rocío Flores reaparece para dedicarle unas palabras a Gloria Camila de última hora

Durante los últimos meses, Rocío Flores se había mantenido prácticamente desaparecida del mapa mediático. El verano, además, ha acentuado su ausencia en redes sociales, ya que ha preferido dedicarse a disfrutar de sus vacaciones y de su vida privada sin compartir demasiado con sus seguidores.

Sin embargo, la despedida de Gloria Camila de cara a su aventura en Supervivientes All Stars ha sido el motivo perfecto para reaparecer. La hija de Antonio David Flores no ha querido faltar a la fiesta organizada para arropar a la hija de Ortega Cano antes de su viaje a Honduras. Allí se ha dejado ver sonriente, acompañada de su novio, Manuel Bedmar, y participando activamente en un encuentro donde han primado los buenos deseos.

En este contexto, Rocío ha decidido sorprender a su tía con un gesto simbólico que ha emocionado a muchos. Los asistentes le han regalado a la superviviente, una camiseta en la que cada uno ha escrito unas palabras de ánimo antes de que se marche a Honduras. Y su sobrina ha querido dejarle un mensaje que ha destacado por su tono personal y afectuoso.

El texto, que la autora ha mostrado en Instagram, ha sido directo y lleno de sentimiento: “Disfruta tu concurso. Recuerda siempre que todo está bien, te amo. Ro”.

Ese mensaje, breve, pero urgente e intenso, ha servido para reafirmar el vínculo tan especial que existe entre ambas. Un lazo que ha crecido en los últimos años, pese a los conflictos familiares que les han rodeado. De este modo, Flores no solo ha animado a Gloria en la dura experiencia que le espera en Honduras, sino que también le ha recordado lo importante que es para ella.

| Instagram, @rotrece

El apoyo de Rocío Flores a Gloria Camila antes de Supervivientes All Stars

La presencia de Rocío Flores en la fiesta de despedida de Gloria Camila se ha interpretado como un gesto cargado de significado. Aunque había preferido mantenerse alejada del foco, no ha querido dejar de estar al lado de su tía en un momento tan importante. Y es que Supervivientes All Stars no es un reto menor: se trata de uno de los realities más exigentes, donde la resistencia física y la fortaleza psicológica son fundamentales.

El mensaje escrito en la camiseta se ha convertido en un amuleto que acompañará a la concursante en la isla. Sus seguidores han visto en esas palabras un recordatorio constante de que, pase lo que pase, cuenta con el apoyo incondicional de su sobrina.