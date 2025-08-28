Meghan Markle impacta al confesar por qué no puede vivir cerca de Kate Middleton

Meghan Markle ha causado un gran revuelo tras explicar las razones por las que no puede vivir cerca de Kate Middleton, la duquesa de Cambridge. En una entrevista reciente, la duquesa ha dejado entrever que su estancia en el Reino Unido estuvo marcada por sensaciones encontradas que la han llevado a tomar decisiones personales difíciles. Sin embargo, la verdadera razón detrás de esta distancia ha quedado clara solo tras sus declaraciones más recientes.

Durante su conversación con Emily Chang para Bloomberg Originals, Meghan ha confesado sentirse "inauténtica" y limitada para expresarse cerca de Kate en el Reino Unido. La esposa del príncipe Harry ha explicado que esta sensación de no poder ser ella misma fue un factor clave para mudarse a Estados Unidos. Esta revelación ha generado un gran impacto, ya que aporta una visión íntima y hasta ahora desconocida sobre la dinámica entre ambas duquesas.

| Europa Press

Meghan ha expresado que "no tenía voz" y que sentía que debía seguir un código estricto, como el uso de medias color piel, lo que ha calificado como "un poco falso". Estas palabras reflejan un choque profundo con las normas no escritas de la familia real británica, que, según ella, le impedían mostrarse tal cual es. La duquesa de Sussex ha subrayado que esta falta de autenticidad influyó de manera decisiva en construir una vida lejos del foco mediático británico, específicamente en su mansión de Montecito, California.

Una experta cuestiona la autenticidad de Meghan Markle

Por otro lado, la experta en realeza Ingrid Seward ha criticado estas declaraciones, calificándolas como parte de una estrategia promocional para la serie With Love, Meghan en Netflix. Seward ha señalado que la duquesa intenta distanciarse de su imagen real mientras utiliza ese mismo vínculo para mantener el interés del público. Asimismo, ha cuestionado la autenticidad de la producción y la propia narrativa que Markle presenta, argumentando que la serie parece "muy artificial" y alejada de la realidad que muchos esperan ver.

| Netflix

Además, Seward ha destacado la ausencia del príncipe Harry en el programa, viendo en ello un intento de Meghan por destacar sola, aunque aún depende de él para generar interés. Todo apunta a una imagen de la exactriz controladora y que busca ser la figura central en todos sus proyectos.

Meghan Markle mantiene su distancia de Kate Middleton y reafirma su ruptura con la monarquía

No es la primera vez que Meghan y Harry lanzan críticas contra la familia real británica. Desde la entrevista con Oprah Winfrey en 2021 hasta recientes libros y entrevistas, los duques de Sussex han mostrado una postura combativa y abierta sobre las tensiones vividas. Markle ha asegurado incluso que posee pruebas que respaldarían sus acusaciones contra la monarquía británica.

Pese a las controversias, la duquesa continúa adelante con sus proyectos, incluyendo su aprendizaje del francés y sus apariciones públicas. La serie en Netflix fue renovada para una segunda temporada, mostrando que su estrategia mediática, aunque cuestionada, sigue teniendo éxito. La pareja ha firmado recientemente un nuevo acuerdo con la plataforma de streaming, confirmando que su enfoque profesional y personal sigue muy activo.

Con estas declaraciones, Meghan Markle reabre el debate sobre su relación con Kate Middleton y reafirma su decisión de mantenerse distante. Lo que está claro es que la duquesa de Sussex sigue marcando un antes y un después en la historia de la monarquía británica.