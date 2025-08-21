La confesión de Judit Mascó: 'Me lo explicó mi madre'

La escena fue íntima, cercana y muy televisiva, con cuatro mujeres marcando el ritmo y una invitada que no necesita presentación. Judit Mascó entró en el loft de ‘Pasa sin llamar’ y dejó una frase sencilla que explica más de tres décadas delante de las cámaras. No fue un truco secreto ni una receta milagrosa, sino un recordatorio heredado que caló en el plató.

El momento llegó tras un verano accidentado para la catalana, con una lesión que la obligó a bajar el ritmo. La top model trazó una hoja de ruta para envejecer con naturalidad en una industria que nunca ha sido indulgente. La confesión llegó sin poses, como si hablara en la cocina de casa.

Una rutina de belleza sin quirófano

La conversación avanzaba entre anécdotas cuando Carmina Barrios le preguntó por su secreto para mantenerse estupenda, y la respuesta desarmó cualquier expectativa. “Yo no hago nada especial”, dijo primero, antes de aterrizar en lo importante. “Me lo explicó mi madre: si te cuidas desde joven, tendrás buena piel”. La modelo subrayó en La 2 la constancia como única fórmula: desmaquillarse siempre, ponerse sus cremas y ser disciplinada cada día.

Mascó insistió en que huye de los retoques porque no le gusta “tocarse las expresiones”, y asumió sus 55 años con una naturalidad refrescante. Reivindicó las arrugas como huellas de vida y no como un defecto a borrar, una postura que encaja con su discurso histórico contra el edadismo. El mensaje, casi pedagógico, se apoya en hábitos sostenidos en el tiempo, no en soluciones de emergencia. El público respondió con aplausos y los clips del programa multiplicaron comentarios y reproducciones en cuestión de horas.

Recuperación del tendón de Aquiles

El testimonio llega tras un contratiempo que ella misma explicó en Instagram: rotura del tendón de Aquiles jugando al tenis, operación y paciencia. Hace días actualizó su estado y agradeció los mensajes, recordando que la recuperación “va lenta, pero va bien”. En paralelo, la modelo mantiene su agenda social como presidenta de la Fundació Ared, que acompaña a mujeres en riesgo de exclusión y presume de un impacto sostenido durante treinta años. En el programa, Mascó cifró ese alcance en más de 17.500 personas acompañadas y alrededor de 6.500 inserciones laborales, datos corroborados por su propia entidad y reseñados por la cadena pública.

La grabación dejó además un capítulo emocional: el reencuentro con Alba Carrillo, dos décadas después de coincidir alrededor del universo ‘Supermodelo’. La charla tuvo componente nostálgico y sirvió para medir el pulso a una profesión que también ha cambiado sus códigos. La cuenta oficial del programa en X compartió imágenes de la visita, y los comentarios destacaron precisamente la serenidad con la que Mascó defiende una belleza sin estridencias. En tiempos de filtros y retoques exprés, Mascó propone una disciplina silenciosa y con un activismo social que la mantiene en primera línea.