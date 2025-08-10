El entorno del rey Juan Carlos admite el secreto a voces del príncipe Abdullah

El entorno del rey Juan Carlos ha admitido lo que hasta ahora se mantenía como un secreto a voces en los círculos próximos al emérito. Se trata de la estrecha relación con el príncipe saudí Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud, un vínculo que ha cobrado relevancia en los últimos años. Esta conexión, que ha despertado el interés de medios y expertos, refuerza la imagen de un monarca con un círculo de amistades internacionales muy sólido.

Desde que Juan Carlos se trasladó a Abu Dabi, hace cinco años, ha cultivado una red de contactos que incluye a importantes figuras de la política y la realeza árabe. Entre ellos destaca el príncipe Abdullah, considerado un amigo personal y un aliado cercano. La relación se ha evidenciado en múltiples ocasiones, desde eventos públicos hasta encuentros privados, lo que confirma la influencia y el respaldo que recibe el emérito en el Golfo Pérsico.

| Europa Press

El príncipe Abdullah, conocido por su perfil discreto, pero influyente, ha sido fotografiado en eventos junto al rey Juan Carlos, como en el hipódromo de Meydan en Dubai. Esta cercanía también ha sido señalada por personas del entorno del monarca, que destacan cómo el vínculo personal trasciende lo meramente protocolario. Según fuentes cercanas, el apoyo del príncipe saudí ha sido fundamental para que el emérito mantenga una vida tranquila y protegida.

La discreta vida del rey Juan Carlos junto al príncipe Abdullah

El rey Juan Carlos lleva una vida acomodada en Abu Dabi, donde reside en una villa dentro de la isla privada Zaya Nurai, propiedad del jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Además, el emérito cuenta con un grupo de escoltas de la Casa Real, que garantizan su seguridad tanto en España como en Emiratos Árabes. La presencia de amigos como el príncipe Abdullah forma parte de un entramado que protege y acompaña al monarca en su día a día.

| X, @A_S_A_Alsaud

Aunque mantiene un perfil bajo, el emérito continúa vinculado a España a través de sus visitas periódicas, especialmente a Sanxenxo, donde participa en regatas y actividades deportivas. En estas ocasiones, rara vez concede declaraciones, manteniendo su privacidad. Sin embargo, su entorno asegura que el rey Juan Carlos está en buena forma física y mental, y que dedica parte de su tiempo a preparar sus memorias.

Entre el príncipe Abdullah y benefactores: el rey Juan Carlos mantiene su estabilidad en los Emiratos Árabes

Además del príncipe Abdullah, el monarca goza de la compañía de otros benefactores importantes. Ente ellos, el jeque Mansour bin Zayed, propietario del Manchester City, y el propio jeque Mohamed bin Zayed. Ambos cubren gastos y han facilitado que mantenga una vida cómoda y activa a sus 87 años.

La familia del emérito también ha jugado un papel esencial en su estabilidad. Sus hijas, Elena y Cristina, junto con sus nietos Froilán y Victoria Federica, han viajado en varias ocasiones a Abu Dabi para visitarle y apoyarle. La presencia de sus seres queridos, junto con la protección de su círculo de confianza, hace que el rey Juan Carlos se sienta arropado, a pesar de la distancia con España.