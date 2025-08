Antonio Banderas (64 años) rompe el silencio y sorprende a su novia, Nicole Kimpel

Durante una de sus últimas entrevistas, Antonio Banderas rompió su silencio para hablar sobre uno de los episodios más duros de su vida. Relato que, de seguro, dejó sin palabras a su novia, Nicole Kimpel.

No hay ninguna duda de que Antonio Banderas es uno de los intérpretes españoles más reconocidos a nivel mundial, y todo gracias a su exitosa carrera en Hollywood. Sin embargo, esto no le ha hecho perder el vínculo con su tierra.

Tal y como sabemos, el actor pasa gran parte del año en Málaga, donde ha sido visto en varias ocasiones junto a figuras tan relevantes como el actor Robert De Niro.

Una de las razones que impulsaron a Antonio Banderas y Nicole Kimpel a quedarse más tiempo en España es la cocina local, un elemento esencial en su día a día. Y es que, en los últimos años, el actor ha adaptado su estilo de vida, priorizando la salud y el bienestar.

Un cambio de alimentación que el malagueño puso en marcha tras el infarto que sufrió en el año 2017. Acontecimiento que, sin duda, marcó un punto de inflexión personal y profesional.

Tanto es así que, el pasado mes de febrero, Antonio Banderas no tuvo reparos en compartir con la audiencia de Cuarto Milenio este duro episodio de su vida. Un relato que dejó a todos verdaderamente sorprendidos, incluso a su mujer Nicole Kimpel.

Antonio Banderas sorprende a su novia, Nicole Kimpel, al hablar sobre el infarto que sufrió hace unos años

Durante su entrevista en el citado programa de Mediaset España, Antonio Banderas protagonizó un delicado e intenso momento al desvelar cómo se dio cuenta de que estaba sufriendo un infarto.

Tal y como aseguró el novio de Nicole Kimpel, este episodio se produjo en su casa de campo de Londres. “Teníamos un gimnasio, hice mis ejercicios y después de ducharme me estaba haciendo un té... Y noto un dolor lejano en ambos brazos”, aseguró el actor.

Sin embargo, “como había hecho pesas”, Antonio Banderas pensó “que era por eso”. “De repente ya me empiezo a sentir mal, siento un sudor frío y me faltaba el aire. Una sensación como cuando tienes mucho sueño que no puedes abrir los ojos, pero multiplica eso por 10”, añadió a continuación.

En ese momento, la entrevista se volvió aún más intensa cuando el actor aseguró que, en ese preciso instante, comenzó a experimentar un sentimiento de lo más extraño:

“La sensación de irse, lo que te pide el cuerpo es abandonarte y dejarte ir, a mí lo que me empezó a doler fueron las mandíbulas, más que el pecho. Me tumbé en el suelo y traté de no dejarme ir”.

Por otro lado, y tras compartir con la audiencia este duro episodio de su vida, Antonio Banderas aseguró que, desde entonces, ha hecho algunos cambios importantes en su día a día. Entre ellos, varios relacionados con su alimentación.

El novio de Nicole Kimpel confirmó que tras haber sufrido este infarto come “menos carne roja, más pollo y pescado”. “Pero el jamón no falta en mi dieta”, asegura con humor.

Además de estas modificaciones alimentarias, Antonio Banderas ha aumentado su actividad física: “Corro porque me gusta. Me desata las endorfinas y me voy a trabajar con una energía estupenda”.

El actor también realiza “yoga de vez en cuando para estar más ágil, pero nada más”. “Yo creo que lo que me mantiene en forma es tener proyectos”, sentenció la pareja de Nicole Kimpel.