La 'exclusiva mundial' sobre Antonio Banderas y Stella del Carmen que te dejará mudo

Antonio Banderas y Stella del Carmen vuelven a convertirse en el centro de todas las miradas. Y todo después de que un medio de comunicación de nuestro país haya desvelado una última hora relacionada con la hija de este conocido actor. Información que ellos mismos han catalogado de ser una “exclusiva mundial”.

No hay duda de que la boda de Stella del Carmen y Alex Gruszynsky, que tendrá lugar en octubre en España, se perfila como uno de los eventos más esperados del año. Y no solo porque ella sea la hija de dos grandes nombres del cine internacional, Antonio Banderas y Melanie Griffith.

| Europa Press

Además, esta joven de 28 años nacida en Marbella es también nieta de la actriz Tippi Hedren y hermana de Dakota Johnson, figura destacada en la industria cinematográfica de Hollywood.

Desde que Stella del Carmen y su prometido anunciaron su compromiso en redes sociales, han salido a la luz varios detalles sobre un inesperado casamiento. Sin embargo, la pregunta que no deja de repetirse es si veremos en nuestro país a su abuela y a Dakota junto a su actual pareja, el actor Pedro Pascal.

En una entrevista con ¡Hola!, Antonio Banderas afirmó que se tratará de una ceremonia íntima y con un círculo muy reducido de asistentes. No obstante, la proyección mediática de la familia hace que, aunque sean pocos, su presencia tenga un impacto similar al de un gran evento.

| Europa Press

En el mismo reportaje, dicha cabecera sugería que Málaga podría ser el escenario escogido por los novios para celebrar su boda. Y todo debido al vínculo afectivo que tanto Stella del Carmen como su padre mantienen con su tierra natal.

Pero ahora, Informalia ha dejado a más de uno sin palabras con la publicación de lo que ellos mismos han catalogado de “exclusiva mundial”. Y es que, dicho portal de noticias ha desvelado en primicia dónde se celebrará finalmente este esperado evento familiar.

Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas, ya ha escogido el lugar donde se va a celebrar su boda

En Marbella, algunos comentaban que sería una decepción que la boda de Stella del Carmen y Alex Gruszynsky no tuviera lugar en Málaga o, al menos, en alguna localidad andaluza. Y es que, incluso, se ha llegado a mencionar la posibilidad de que tenga lugar en un municipio en Castilla-La Mancha.

Pero, según apunta la exclusiva mundial del citado portal de noticias, finalmente, la hija de Antonio Banderas se ha decantado por la Abadía Retuerta, situada en la provincia de Valladolid. La joven y su prometido han escogido este lugar como escenario de su gran día, algo que no es de extrañar.

| Instagram, @abadiaretuerta

Y es que, este antiguo monasterio combina historia, viñedos y spa, además de estar catalogado como uno de los complejos más lujosos del país. Tanto es así que numerosas personalidades lo han escogido para disfrutar de unos días de descanso, entre ellos, Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

Según datos de la propia Abadía Retuerta LeDomaine, su restaurante Refectorio fue galardonado con una estrella Michelin en 2014. Además de su oferta gastronómica, el lugar propone actividades como ciclismo, senderismo y recorridos enológicos. Un enclave que se sitúa a 32 kilómetros de Valladolid, a 26 de Peñafiel y a 50 del aeropuerto más cercano.

Además, dicho medio ha asegurado que la decisión de Stella del Carmen ha causado una gran sorpresa, incluso en Antonio Banderas, por alejarse del estilo andaluz que siempre la ha acompañado. No obstante, la elección está tomada y tal vez en el futuro conozcamos las razones que la motivaron.