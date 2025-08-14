Rafa Castaño hace saltar las alarmas en 'Agárrate al sillón' con una extraña noticia

La tensión se ha apoderado otra vez de Agárrate al sillón debido a que Telecinco ha lanzado en las últimas horas una nueva promo del concurso que presenta Eugeni Alemany. El avance ha mostrado un duelo que ha prometido emociones fuertes. Rafa Castaño, incombustible ocupante del sillón central, ha tenido que defender su puesto frente a Alba.

La joven concursante ha aparecido encadenando aciertos. A golpe de “¡lo tengo!”, ha sumado respuestas que, si son correctas, han supuesto cinco puntos de golpe. Ese detalle ha puesto en serio aprieto al campeón sevillano.

| Mediaset

“Ojo con Alba, que no ha fallado nada”, ha advertido un expectante Alemany. El presentador ha presagiado un pulso capaz de tambalear la racha de Rafa.

Rafa Castaño podría estar en peligro en Agárrate al sillón

Castaño lo ha confirmado en el propio avance. “Lo ha hecho muy bien y es verdad que va a estar muy tensa la cosa”, ha dicho desde el sillón. Sus palabras han dejado entrever que se trataba de la primera parte del programa.

No ha sido la primera vez que Rafa se ha visto en peligro real debido a que el pasado 1 de agosto, tras 15 victorias seguidas, sufrió su primera derrota. Su verdugo fue Jordi, un joven recién graduado en Historia. El aspirante demostró un altísimo nivel.

Rafa, lejos de rendirse, jugó su última carta y ofreció a su rival 25.000 euros de su bote, casi una tercera parte de lo acumulado, a cambio de conservar su plaza. Jordi, que ya había ganado 6.900 euros, aceptó. Así, Rafa se mantuvo como campeón pese a perder el duelo final.

| Mediaset

“Pensaba que si llegaba al sillón podía aguantar varios programas”, reconoció entonces. “Le he ofrecido 25.000 y ha funcionado”, explicó. La estrategia dio resultado.

Rafa Castaño ha recuperado el dinero perdido en Agárrate al sillón

El sacrificio le permitió continuar en Agárrate al sillón. En solo una semana ha recuperado el dinero perdido. El 12 de agosto, con 24 victorias, su bote ha alcanzado los 88.400 euros.

Ahora, con Alba en el horizonte y su imbatibilidad en la promo, el fantasma de un nuevo “cheque salvavidas” ha sobrevolado el plató. Si la joven confirma su efectividad, Rafa podría tener que elegir entre ceder el trono o volver a abrir la cartera.

Telecinco no ha confirmado la fecha exacta del duelo. Todo apunta a que será este miércoles 13 de agosto o el jueves 14. La última hora de Rafa Castaño ha hecho saltar las alarmas entre los fans, que han esperado expectantes para conocer su destino en el concurso.