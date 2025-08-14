Visitamos la increíble isla que compró Leonardo DiCaprio tras triunfar con ‘Titanic’

Lejos de las alfombras rojas y los focos de Hollywood, Leonardo DiCaprio guarda un tesoro muy distinto al de sus películas. Un paraíso perdido en el corazón del Caribe. Este rincón, prácticamente inaccesible para el público, ha despertado la curiosidad de fans y expertos inmobiliarios por igual.

La historia detrás de este enclave va más allá del lujo. No se trata solo de un retiro para descansar, sino de un ambicioso proyecto que mezcla naturaleza, sostenibilidad y la visión de uno de los actores más influyentes del planeta. Sin embargo, este oasis no es la única propiedad con la que DiCaprio ha sorprendido a lo largo de su carrera.

| Instagram, @leonardodicaprio

Leonardo DiCaprio, propietario de lujosas residencias en Hollywood

Tras el éxito mundial de Titanic, Leonardo DiCaprio consolidó una carrera que lo convirtió en una de las estrellas más codiciadas de Hollywood. Su fama no solo se refleja en la pantalla, sino también en un impresionante portafolio de propiedades exclusivas. Entre mansiones frente al mar y residencias modernas, DiCaprio ha sabido invertir con visión y estilo.

Aunque mantiene un perfil bajo en su vida privada, sus propiedades destacan por su diseño y ubicación. Algunas reflejan recuerdos de Titanic, como la casa frente al mar en Malibú. Pero entre todas sus adquisiciones, la más especial es una isla privada que compró tras el éxito de la película.

DiCaprio ha diversificado sus inversiones inmobiliarias tras Titanic. En Malibú adquirió una vivienda con vistas al océano, perfecta para el descanso y la privacidad. En Hollywood Hills amplió un complejo de cuatro casas con piscina, spa y sala de proyecciones para reuniones y amigos.

También ha invertido en la Costa Este, con apartamentos en Battery Park, Nueva York, con terraza y vistas panorámicas. Sus residencias combinan lujo y comodidad, reflejando su estilo de vida discreto pero sofisticado. Sin embargo, ninguna propiedad supera en importancia a la isla privada que compró en Belice.

Blackadore Caye, la isla de ensueño de DiCaprio

La isla privada de Leonardo DiCaprio, Blackadore Caye, se extiende frente a la costa de Belice y abarca 42 hectáreas de terreno virgen. Desde que la compró en 2005, el actor ha trabajado en un ambicioso proyecto para transformar este paraíso natural en un resort de lujo. La isla combina playas privadas, senderos naturales y zonas de conservación que preservan su ecosistema.

El diseño del complejo incluye 36 bungalós y 36 casas unifamiliares, creados por el prestigioso arquitecto Jean-Michel Gathy. Cada vivienda ha sido concebida para ofrecer vistas espectaculares al mar y privacidad absoluta. La intención es unir la exclusividad del alojamiento con un enfoque sostenible que minimice el impacto ambiental.

Algunas áreas de la isla ya han sido restauradas, mientras otras permanecen en construcción, lo que refleja la magnitud del proyecto. DiCaprio busca que los visitantes disfruten de experiencias de lujo sin renunciar a la naturaleza que rodea cada rincón. Spa al aire libre, playas privadas y senderos ecológicos son solo algunos de los atractivos que ofrecerá Blackadore Caye.

El resort promete convertirse en un referente global de turismo sostenible y exclusivo. Cada detalle, desde los interiores hasta los servicios de la isla, ha sido pensado para combinar confort, privacidad y elegancia. Blackadore Caye refleja el compromiso de DiCaprio con el medio ambiente y su pasión por el lujo discreto.