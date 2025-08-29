El rey Felipe recibe un mensaje sobre Jaime Anglada que le removerá sus sentimientos

El rey Felipe ha recibido un mensaje que ha removido profundamente sus sentimientos en relación con Jaime Anglada. Este comunicado ha llegado justo después del grave accidente sufrido por el cantautor mallorquín, amigo íntimo del monarca desde hace décadas. La noticia ha generado una gran inquietud y atención en el entorno cercano del rey.

Jaime Anglada fue víctima de un grave accidente la madrugada del 8 de agosto en Palma de Mallorca, cuando un conductor ebrio le atropelló mientras regresaba en moto a su casa. El responsable, que triplicaba la tasa permitida de alcohol, huyó del lugar, pero fue detenido poco después gracias a la colaboración ciudadana. Desde ese momento, la salud de Anglada ha sido motivo de máxima preocupación para quienes le conocen.

Aunque la situación de Jaime ha sido delicada, se ha confirmado que está fuera de peligro y recuperándose en planta tras una operación para colocarle una placa en la pelvis. Pese a que su evolución es lenta, ya ha comenzado a recibir visitas de sus amigos más íntimos. Entre ellos se encuentran figuras conocidas como Carolina Cerezuela y Carlos Moyá, quienes le brindan apoyo.

El entorno de Jaime Anglada se vuelca mientras el caso avanza en los tribunales

La familia de Anglada, especialmente su mujer Pilar Aguiló y sus hijos, no se ha separado de su lado en ningún momento. El rey Felipe, a pesar de no haber confirmado oficialmente su desplazamiento a Mallorca, ha estado en contacto permanente con los allegados de Jaime. Su preocupación se ha mantenido constante desde el primer momento del accidente.

En paralelo, el joven que provocó el atropello ha quedado en libertad, tras admitir su responsabilidad, pedir disculpas y abonar una fianza de 5.000 euros. El abogado del acusado ha manifestado que su cliente asume toda la responsabilidad, pero que la responsabilidad legal deberá aclararse en juicio. Esto marca un paso importante en el proceso judicial que sigue abierto.

El rey Felipe y Jaime Anglada: una amistad que trasciende las circunstancias

El mensaje recibido por el rey Felipe no solo refleja la mejoría de Jaime Anglada, sino también el compromiso que mantiene con su amigo. La estrecha amistad que les une ha cobrado una dimensión especial en estos días tan difíciles. Este vínculo ha sido fundamental para que el monarca siga de cerca la recuperación del cantautor.

En situaciones así, el protocolo queda en un segundo plano y lo que prevalece es el afecto genuino. La cercanía del rey Felipe con Jaime Anglada ha quedado más que evidente. Ahora, toda la atención está puesta en su recuperación y en que se haga justicia como corresponde.