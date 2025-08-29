El grito que ha escuchado la reina Letizia al llegar a los incendios de Extremadura

La reina Letizia ha cerrado la semana con una emotiva visita a las zonas afectadas por los incendios en Extremadura. Su llegada ha sido recibida con gritos de apoyo y agradecimiento que han conmovido a todos los presentes. La atención puesta en estos territorios evidencia el compromiso de la monarquía con los afectados.

Este recorrido es la última etapa de un viaje por varias regiones españolas castigadas por los incendios que han marcado el verano. Desde Zamora, León y Ourense, Felipe y Letizia han querido conocer de cerca la magnitud de la tragedia. En cada parada, se ha evidenciado la devastación y la esperanza de recuperación.

Inicio del viaje real por las zonas afectadas

Los reyes comenzaron su periplo visitando las áreas más dañadas en Castilla y León y Galicia. En cada comunidad, han mostrado su apoyo a las víctimas y el esfuerzo de los equipos de emergencia. Esta gira oficial ha buscado poner rostro a la tragedia y reforzar el ánimo de los afectados.

En Extremadura, la primera parada fue la localidad de Rebollar, en el Valle del Jerte, donde los daños son visibles y recientes. Letizia escuchó con atención los testimonios de vecinos y profesionales afectados por el fuego. La reina transmitió su solidaridad y compromiso para acompañar a la población en la recuperación.

Tras su llegada a Cáceres, los reyes fueron recibidos por la presidenta de la Junta de Extremadura y el ministro Marlaska. La presencia de las autoridades locales reforzó el mensaje de unidad y trabajo conjunto. La comitiva fue recibida con muestras de cariño y gritos, reflejo del afecto popular.

Gritos y aplausos a la reina Letizia en Extremadura

En la localidad de Rebollar, los ciudadanos expresaron su gratitud con vítores y aplausos a la reina Letizia. Los gritos de “viva la reina” acompañaron la llegada de la pareja real, mostrando el reconocimiento a su apoyo constante. Este gesto refleja la cercanía entre la Corona y las comunidades afectadas.

La reina, vestida de manera sencilla y sobria, escuchó atentamente las historias de quienes han sufrido la pérdida y los daños materiales. Su actitud empática destacó en cada encuentro con vecinos y representantes locales. Letizia reiteró su compromiso para mantener la atención y apoyo en los próximos meses.

El alcalde y los residentes resaltaron la importancia de la visita real para dar visibilidad a las zonas más afectadas. Reconocieron que este gesto supone un impulso para la moral de la población. La presencia de los monarcas es un símbolo de esperanza para todos.

Planes y apoyo para la recuperación tras los incendios

En Cabezabellosa, el primer municipio evacuado en Extremadura, los reyes se reunieron con los equipos que lucharon contra el fuego. Se les informó sobre las labores de extinción y las acciones de ayuda a los afectados. La pareja real mostró interés en conocer los detalles y desafíos del trabajo realizado.

La última parada del día fue en Hervás, donde los reyes dialogaron con alcaldes y autoridades locales. Se presentaron planes para la recuperación y reconstrucción de las zonas dañadas por el incendio. Este encuentro reafirma el compromiso institucional y social para impulsar la recuperación.

La visita concluyó con un mensaje de esperanza y unidad, destacando la importancia del trabajo conjunto para superar la crisis. Letizia y Felipe VI expresaron su apoyo a la población y prometieron seguir acompañando su recuperación. La empatía y la solidaridad fueron la tónica de toda la jornada.