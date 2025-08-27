Anabel Pantoja admite lo que muchos están sospechando del divorcio de Kiko Rivera

Anabel Pantoja se ha convertido en protagonista tras la mediática ruptura de su primo Kiko Rivera con Irene Rosales. Aunque no ha sido la protagonista directa, sus recientes palabras han confirmado los motivos reales de la separación de la pareja. Desde el anuncio, las especulaciones y rumores no han dejado de multiplicarse.

La noticia ha sorprendido a todos por lo repentina que ha sido. Kiko e Irene compartían, hasta hace poco, imágenes de una aparente estabilidad, lo que hace aún más impactante este giro. Desde entonces, las dudas sobre las causas reales del divorcio —incluyendo rumores de terceras personas— han copado titulares y comentarios en redes.

| @irenerova24, Instagram

El anuncio de la separación

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales llegó a los medios con el avance de la próxima portada de la revista Semana este miércoles. Según la publicación, la pareja habría decidido poner fin a su relación de mutuo acuerdo, sin que terceras personas estén involucradas. Además, han puesto especial énfasis en proteger y cuidar el bienestar de sus hijas.

Poco después, Kiko confirmó la noticia mediante un comunicado en redes sociales, dejando claro que no busca controversias ni algo económico. Señaló que cerrar este capítulo ha sido doloroso, pero necesario, y reiteró que lo más importante ahora es el bienestar de sus hijas.

Desde ese momento, el silencio ha sido una estrategia evidente. No se han extendido más explicaciones, y el mensaje deja claro que su prioridad está con las niñas, generando respeto y cautela en el público.

| Europa Press

Las polémicas tras la separación

Tras hacerse pública la separación, muchos comenzaron a especular sobre el mensaje que Kiko Rivera publicó el 12 de agosto en sus redes sociales. “Ver a mis hijos reír, jugar y crear recuerdos juntos no tiene precio”. Esto fue interpretado como un dardo dirigido a su ex, pues la frase parecía insinuar que esos momentos felices ya no se repetirán entre ellos.

Kiko resaltó también la importancia de rodearse de “las personas que sí están”, un comentario que refuerza la idea de una ruptura definitiva. Lejos de buscar una reconciliación, el mensaje subrayaba la distancia emocional entre la pareja. La publicación generó un gran revuelo y avivó los rumores sobre su relación.

Este tipo de indirectas no son nuevas en Kiko Rivera, quien en el pasado ha usado sus redes sociales para lanzar mensajes con doble sentido. Sus seguidores ya conocen esta forma de expresar sus sentimientos a través de publicaciones cargadas de significado.

El apoyo de Anabel Pantoja a Kiko Rivera en redes confirman las sospechas

Anabel Pantoja sorprendió a todos al darle 'me gusta' a la última publicación de Kiko Rivera en Instagram. En ella, el DJ emitía un comunicado pidiendo respeto por la difícil situación que está pasando. Con estas palabras, Kiko reflejaba una madurez que muchos no esperaban.

El mensaje expresaba que “a veces soltar es la mejor manera de cuidar lo que realmente importa”. Este gesto, apoyado por Anabel, confirma lo que muchos sospechaban sobre la separación. Los motivos oficiales parecen ser los verdaderos.

Además, Irene Rosales también reaccionó con un 'me gusta' a la publicación de Kiko. Esto demuestra que no hay terceras personas ni mala relación entre ellos. La pareja mantiene el respeto tras la ruptura, tanto por lo que compartieron como por el bienestar y la estabilidad emocional de sus hijas.