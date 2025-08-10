Irene Urdangarin se lo comunica a la Infanta Cristina: Máxima preocupación

Alguna vez soñó con cuerdas doradas, aulas elegantes y una carrera internacional en hostelería, pero la realidad en Oxford ha sido una bofetada fría de insatisfacción. Lo que empezó como una oportunidad académica brillante, ahora plantea inquietantes preguntas. ¿Cómo afrontará Irene Urdangarin esta encrucijada lejos de casa, y qué impacto tendrá esa decisión en la infanta Cristina?

Lo que está pasando en Oxford

Irene, que estudió Gestión de Eventos en la Universidad de Oxford Brookes, ha dejado claro que no siente la conexión esperada con la carrera. La motivación ha caído, y las dificultades académicas se han convertido en una puerta hacia la duda. No era su primera opción —la Escuela Hotelera de Lausana estaba en su horizonte— pero el sueño se desvaneció cuando no logró superar las pruebas de acceso. Desde entonces, el entusiasmo se ha convertido en agotamiento.

Reacciones en el entorno familiar

La infanta Cristina ha visto cómo la situación académica de su hija se ha convertido en fuente de preocupación. Remonta a ese momento difícil durante el bachillerato internacional, cuando los profesores ya habían alertado sobre su falta de concentración. Posteriormente, ha intentado otras cosas, incluso hizo voluntariado en Camboya durante una larga temporada pero no se ha acabado de centrar.

| Infanta Cristina, Irene Urdangarin

La separación de sus padres fue un golpe emocional que marcó el comienzo de una relación tumultuosa con los estudios. Ahora, esa historia parece repetirse, esta vez en un contexto internacional y académico.

Irene ya ha tomado una decisión: no continuará el segundo curso. Ha probado el entorno, asistido a clases, pero lo siente distante, sin rumbo. No se ve pasando cuatro años en una carrera que no la apasiona, y mucho menos lejos de España. Ha explorado alternativas en Madrid, tratando de recuperar el timón de su vida. Pero Cristina se opone. Teme que su hija caiga en el brillo superficial del mundo de las redes y la moda sin un propósito sólido.

En Madrid, un nuevo escenario

La sombra de Victoria Federica y los círculos de moda que Irene conoció tras su llegada a España añaden tensión al conflicto. El brillo mediático abruma a una madre que sueña con otra vía para su hija: la discreción, el esfuerzo y una formación que abra puertas reales. Esa lucha entre la ambición personal de Irene y la prudencia de Cristina se convierte en una fascinante batalla emocional.

| YouTube: Antena 3

La prima de Irene Urdangarin tiene mucho éxito como infuencer, algo que le permite vivir en un piso de lujo en Madrid.

¿Qué camino tomará finalmente Irene Urdangarin? ¿Optará por seguir su intuición y reinventarse lejos de los libros, o se plegará al deseo de una madre preocupada? El desenlace permanece abierto, pero una cosa está clara: este capítulo familiar apenas comienza.