El motivo por el que Benita (Maestro Joao) ha sido vista en silla de ruedas por Madrid

Benita Castejón ha generado una gran preocupación en su reaparición este martes en Madrid. La conocida vidente, anteriormente Maestro Joao, ha sido vista en la estación de trenes de Atocha. Ha llegado sola, se ha desplazado en silla de ruedas y se ha mostrado visiblemente emocionada ante la cámara de Europa Press.

No ha podido contener las lágrimas y ha aprovechado la presencia de la prensa para agradecer el apoyo recibido: "Tengo que ser fuerte. Cuando me dicen ‘qué fuerte eres, Benita’, digo ‘por tantas Benitas, por tantas Benitas’. Y bueno, aquí estoy, aquí estoy".

"Estoy feliz de estar aquí en Madrid y de hacer todo, todo lo que estoy haciendo", ha declarado. Sus palabras han hecho referencia a su proceso de reasignación de género.

Benita ha asegurado que su historia puede servir a otros y ha pedido que su testimonio inspire. “Ayude a la gente y que les sirva y que sepa todo el mundo que nunca es tarde, nunca es tarde, nunca”. Ha insistido en la importancia de vivir fiel a uno mismo, sin importar la edad o las circunstancias.

No ha querido dar detalles concretos sobre su estado de salud. Sin embargo, ha bromeado y ha dicho que tiene “más puntos que Chanel en Eurovisión”. Su sentido del humor ha suavizado el momento, aunque la preocupación ha estado presente.

La televisiva ha recordado que su vida siempre ha estado marcada por experiencias intensas: “Me han pasado muchas cosas. A mí ya me pasan muchas cosas siempre, siempre, toda mi vida y me han pasado más pero no son malas, no son malas”. Ha reiterado que no ve estas vivencias como obstáculos, sino como parte de su camino.

Benita ha confesado que es una mujer fuerte y ha afirmado que por eso ha viajado sola a la capital. No ha contado con su representante en este desplazamiento. Este detalle ha sorprendido, ya que habitualmente acude acompañada a sus apariciones públicas.

Su imagen en silla de ruedas ha llamado la atención de los presentes. Ha sido una escena cargada de emoción. Su fortaleza y su sinceridad han quedado reflejadas en cada frase.

Madrid ha sido testigo de un momento íntimo y, a la vez, mediático. Benita ha mostrado que, incluso en circunstancias difíciles, se puede avanzar con determinación y con una sonrisa.