Última hora en Zarzuela: el rey Felipe (57 años) da el paso que se estaba esperando

El rey Felipe acaba de protagonizar una más que esperada última hora en la Zarzuela. Tras meses esperando este momento, por fin, el rey ha dado un paso con el que pone fin a los rumores. En medio del inicio del curso institucional, Felipe ha tenido a bien hacer un parón en su agenda oficial.

Su decisión, lejos de ser censurada por Zarzuela, ha sido aplaudida por lo que significa para toda la Familia Real. Y es que ha sido un verano muy complicado que ahora el rey Felipe puede dar por concluido.

| Europa Press

Zarzuela aplaude lo último que ha hecho el rey Felipe

Este fin de semana, el rey Felipe ha tenido un gesto cargado de humanidad y cercanía que ha sido aplaudido por Zarzuela. Haciendo gala de su discreción, decidió dar un paso de enorme importancia para toda la Familia Real.

La última hora que llega de la Zarzuela es que el rey Felipe ha viajado hasta Mallorca para visitar a Jaime Anglada. Anglada, gran amigo del rey, tuvo un gravísimo accidente de moto que le llevó a pasar todo el verano ingresado. El suceso se produjo justo cuando el rey Felipe y su familia comenzaron sus vacaciones privadas.

| Europa Press

Por este motivo, y a la espera de una mejoría que sacara a Anglada de la UCI, el soberano no viajó para visitarlo. Sin embargo, este fin de semana por fin se produjo la esperada llegada de Felipe al Hospital Universitario Son Espases en Palma de Mallorca.

Según algunos medios, el rey Felipe visitó al músico este domingo por la tarde, y también habría acudido el sábado anterior. Testigos aseguran haberlo visto en los alrededores del hospital, aunque desde la institución no se ha emitido confirmación. Tampoco hay imágenes que recojan el momento, pero sí el testimonio de quienes se cruzaron con el rey.

Este gesto de Felipe ha sido el más esperado desde que se supo del accidente de Anglada. Dada la estrecha amistad entre el mallorquín y Zarzuela, se esperaba algún tipo de reacción por parte de la institución. Esta se dio a modo de llamadas continuadas a la familia de Anglada para conocer de primera mano su situación.

El rey Felipe traslada a Zarzuela el estado de salud de Anglada

Mientras tanto, la recuperación de Anglada continúa y su evolución médica, aunque, sigue siendo lenta, es constante. Aparte de la visita del rey Felipe, el músico también ha recibido la visita de otros amigos como Carolina Cerezuela y Carlos Moyá.

El entorno de Jaime continúa pidiendo discreción y agradeciendo todas las muestras de cariño que han recibido en estos meses. Sobre todo, el interés que Zarzuela ha puesto sobre él y el estado de su familia tras el trágico accidente.

| Europa Press

El accidentado artista sufrió fracturas múltiples, lesiones internas y un traumatismo craneoencefálico severo, que motivaron varias operaciones quirúrgicas. Poco a poco, su evolución ha sido “satisfactoria” y ha abandonado la UCI. Precisamente, el hecho de que haya sido trasladado a planta es lo que ha motivado la visita del rey Felipe.

Durante el verano se supo que el soberano esperaría a que Anglada abandonara la UCI para ir a verlo. En esa sala, las visitas son mínimas y Felipe no consideró que fuera el momento idóneo para ir a verlo. Además, el mallorquín ha necesitado de varias operaciones, por lo que también su recuperación ha retardado la vista del rey.

Ahora parece que por fin ambos amigos se han visto y han podido compartir un tiempo juntos. Gracias a ello, a la Zarzuela llega de la mano del rey la última hora sobre el estado de salud de Anglada y su evolución.