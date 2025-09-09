Escándalo en Bélgica: el príncipe Lorenzo destapa por fin el nombre de su hijo secreto

El príncipe Lorenzo de Bélgica ha sorprendido a su país con una revelación inesperada: En un comunicado oficial, ha reconocido la existencia de un hijo hasta ahora desconocido. Se trata de Clément Vanderkerchove, un joven de 25 años nacido fruto de su relación con la cantante Wendy Van Wanten.

La relación entre Lorenzo y Van Wanten ha tenido lugar durante los años 90. Todo ocurrió antes de su matrimonio con la princesa Claire y la historia ha estado rodeada de muchos rumores durante décadas. Sin embargo, hasta ahora, nunca se había confirmado nada sobre el hijo secreto de Lorenzo de Bélgica.

| Europapress

Lorenzo ha admitido la paternidad a través de un comunicado enviado a la agencia Belga y en él, ha escrito: “Con este mensaje, reconozco ser el padre biológico de Clément Vanderkerchove. Estos últimos años, lo hablamos abierta y honestamente. Este anuncio se basa en un sentimiento de comprensión y respeto para las personas implicadas, es el resultado de un acuerdo común".

El príncipe Lorenzo de Bélgica da por primera vez el nombre de su hijo secreto

La noticia ha causado un auténtico revuelo en Bélgica debido a que nadie se esperaba que el hermano del rey Felipe hiciera pública esta información. Hace solo cuatro años, el príncipe había negado rotundamente esta paternidad en un programa de la cadena VRT. En aquel momento, calificó los rumores como “infundados” y “molestos”.

La Casa Real de Bélgica, por el momento, no ha hecho declaraciones y el silencio oficial ha generado aún más especulaciones. El hecho de que se haya reconocido públicamente a Clément ha reavivado el interés por este escándalo.

| Instagram, @belgianroyalpalace

La relación entre Lorenzo y Wendy Van Wanten fue polémica desde el principio debido a que no contó con el respaldo del entonces rey de Bélgica, Alberto II. El monarca consideró la relación “inapropiada” y presionó para que la pareja terminara. Finalmente, se produjo la ruptura, pero las sospechas sobre la paternidad de Clément nunca desaparecieron.

La Casa Real de Bélgica guarda silencio ante la última hora del príncipe Alberto

Durante años, los medios han insinuado la posibilidad de que Lorenzo fuera el padre y él siempre lo ha negado. Hasta ahora. La confesión, por tanto, ha tenido un gran impacto.

El príncipe ha sorprendido una vez más a todos. Siempre ha sido el miembro más controvertido de la familia real belga. Con este gesto, ha puesto fin a décadas de rumores y ha dado un giro inesperado a su historia personal.