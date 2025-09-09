Ya es oficial: Úrsula Corberó y Chino Darín dan el paso definitivo en pleno embarazo

Úrsula Corberó y Chino Darín han dado una de las noticias más esperadas por sus seguidores. La pareja ha confirmado que están esperando su primer hijo. Lo han hecho después de mantener durante meses el embarazo en la más estricta intimidad.

La actriz de 35 años ha sido la encargada de compartir la feliz noticia con sus seguidores y lo ha hecho este martes a través de su cuenta de Instagram. En la imagen, aparece mostrando su abultada tripa de embarazada. La fotografía no ha tardado en hacerse viral.

| @ursulolita

Corberó ha elegido una pose que demuestra que sigue en plena forma. A pesar del avanzado estado de gestación, se ha mostrado flexible, sonriente y radiante. Junto a la imagen, ha escrito: “Esto no es inteligencia artificial”, acompañando el mensaje con un corazón y una carita emocionada.

Úrsula Corberó y Chino Darín esperan a su primer bebé

La publicación ha desatado una oleada de reacciones, en solo unos minutos, ha superado los 500.000 ‘me gusta’. Los comentarios no han parado de llegar. Actores como Álex González, Arón Piper, Angy Fernández, Lola Rodríguez o Patricia Conde han felicitado a la pareja.

En la imagen no aparece Chino Darín, pero sí está etiquetado sobre el vientre de la actriz, un gesto simbólico y lleno de ternura. El actor argentino de 36 años no ha tardado en pronunciarse y lo ha hecho a través de sus stories de Instagram. Ha compartido la misma foto y ha añadido varios emoticonos de felicidad.

| Instagram, @ursulolita

Con este gesto, la pareja ha dado el paso definitivo. Han hecho pública su futura paternidad. Han querido compartir este momento tan especial con sus miles de seguidores.

Úrsula Corberó y Chino Darín llevan casi una década demostrándose lo mucho que se quieren

Úrsula Corberó y Chino Darín llevan juntos nueve años. Su relación ha estado marcada por la discreción, el respeto y la admiración mutua. Han formado una de las parejas más sólidas del panorama cinematográfico hispano.

| Europapress

Hasta ahora, habían mantenido su vida personal lejos del foco mediático. Pero el embarazo ha cambiado las cosas. Ambos han sentido que era el momento adecuado para comunicarlo y lo han hecho con naturalidad, alegría y mucho amor.

La noticia ha sido recibida con entusiasmo. Los fans han llenado las redes de mensajes de cariño. Sin duda, esta nueva etapa marca un antes y un después en sus vidas y lo han comenzado compartiéndolo con el mundo.