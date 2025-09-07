Zarzuela, en silencio absoluto tras salir a la luz gran noticia sobre el rey Felipe VI

Una oleada de expectación ha sacudido España tras conocerse un hecho sin precedentes en la historia reciente de la monarquía. El pintor sevillano Alberto Rubio ha finalizado un retrato inédito de los reyes de España, Felipe VI y Letizia. Lo que ha generado revuelo no es solo la calidad artística de la obra, sino el hecho de que se trata de la primera pintura en la que ambos aparecen juntos.

Alberto Rubio, que recientemente dejó su puesto como gestor cultural en la Fundación La Caixa, ha querido recuperar en esta pieza el espíritu de la pintura cortesana clásica. "Quería algo más hierático, que nos llevara a las pinturas de la corte del siglo XVII", ha declarado.

| Instagram, @artealbertorubio

En la obra, Felipe VI aparece vestido con traje de gala, mientras que la reina luce el elegante diseño que llevó durante la visita de Estado a los Países Bajos. Lo ha acompañado por la tiara rusa, un guiño a la tradición y la simbología monárquica.

Felipe VI ha sido retratado en un cuadro histórico que ha causado un gran revuelo en España

Aunque Alberto Rubio se inspiró en imágenes oficiales y en referencias históricas, afirma que no trabajó a partir de una fotografía concreta. En lugar de eso, optó por una composición frontal que otorga al lienzo un aire solemne. “Con la reina quise jugar con la vestimenta y las joyas”, señala Rubio, y añade que algunas piezas pertenecen al llamado joyero de pasar, patrimonio de la Corona.

| Instagram, @artealbertorubio

El proceso creativo estuvo influenciado por numerosas visitas al Museo del Prado y al Palacio Real. Rubio explica que ver aquellas grandes obras maestras lo impulsó a intentarlo. “Ahora tengo la técnica más depurada y el realismo más trabajado”, afirma.

Felipe VI y su equipo han recibido una carta de Alberto Rubio para que la acepte como suya

El cuadro, que actualmente permanece en su taller de Sevilla, ha sido presentado a la Casa Real. Alberto Rubio ha enviado una carta al Palacio de la Zarzuela con fotografías y detalles técnicos de la pintura, a la espera de una respuesta. La posibilidad de que el retrato sea aceptado y colgado en una residencia oficial ha desatado un gran interés público.

¿Acabará esta obra adornando las paredes del Palacio Real? Alberto Rubio aguarda la decisión de la Casa Real ante un retrato de los monarcas que ha hecho historia. Algo que ha hecho antes de encontrar su lugar definitivo, aunque por el momento Zarzuela se mantiene en silencio y no ha confirmado si el cuadro se expondrá en sus paredes.