El gesto de la reina Máxima de Holanda con unos obreros que asombrará al rey Guillermo

Máxima de Holanda ha sorprendido a su marido, el rey Guillermo, con una inesperada aparición, no ha sido una visita protocolaria ni un acto benéfico. Esta vez, Máxima ha mostrado un perfil poco habitual en su agenda oficial. Después de ocho semanas de vacaciones en Grecia, ha reaparecido en un entorno inesperado: una autopista en obras.

Máxima de Holanda ha visitado la ampliación de la autopista A9, en el área metropolitana de Ámsterdam. Lo ha hecho con un objetivo muy concreto: supervisar las infraestructuras que se están construyendo en Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel y Hilversum. Este proyecto forma parte de una estrategia nacional para lograr un sector de la construcción más sostenible y circular de cara al año 2030.

| Redes sociales

Lo que ha llamado la atención no ha sido solo su presencia. Ha sido su forma de presentarse: La reina ha aparecido vestida con el mismo uniforme que los trabajadores de la obra.

Máxima de Holanda sorprende a Europa al vestir con ropa de obra

Máxima ha llevado ropa fluorescente, casco y botas reforzadas. No ha lucido joyas ni atuendos elegantes. Ha querido compartir la jornada desde dentro, con sencillez y cercanía.

| Redes sociales

Durante la visita, se ha reunido con representantes del Ministerio de Infraestructura. Han hablado sobre las ambiciones del sector y los pasos necesarios para avanzar hacia un modelo circular. También ha visitado uno de los proyectos liderados por FCC, uno de los grupos empresariales más importantes de España, que participa activamente en esta transformación.

La visita ha tenido un impacto mediático debido a que no es habitual ver a un miembro de la realeza en este tipo de escenarios y mucho menos con dicha indumentaria. Máxima ha roto moldes, ha bajado al terreno y ha mostrado interés real. El rey Guillermo aún no se ha pronunciado, pero seguro que se asombrará con esta última hora sobre su mujer.

Máxima de Holanda ha demostrado que está de vuelta para volver a sus obligaciones oficiales

Su aparición ha marcado uno de los primeros compromisos oficiales tras las vacaciones estivales. La familia real ha pasado el verano en su villa de Kranidi, en Grecia.

| Instagram, @koninklijkhuis

Una propiedad que adquirieron hace trece años y donde han disfrutado del sol y el mar. Sin embargo, su regreso a los Países Bajos ha sido todo menos discreto.

El gesto de la reina ha sido interpretado como una muestra de apoyo al trabajo duro y al compromiso ecológico. Máxima ha sorprendido a Guillermo y ha dado de qué hablar.