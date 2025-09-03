Belén Esteban impacta a María Patiño con lo que ha hecho en un avión en pleno directo

Belén Esteban ha impactado a todos hoy en No somos nadie, sobre todo a la presentadora del programa, María Patiño. La colaboradora ha protagonizado un momento único que ha dejado sin palabras a María Patiño. Y es que Belén ha aterrizado un avión, sí, como lo lees.

Todo comenzó el pasado lunes, ese día, la princesa Leonor entró en la Academia General del Aire. Allí se está preparando para pilotar aviones y asumir su futuro cargo como jefa de Estado.

A raíz de esta noticia, en el programa lanzaron un reto a los espectadores. A través de YouTube, han podido votar a su colaborador favorito. El más votado tendría que enfrentarse a la experiencia de pilotar un avión, algo que ha conseguido hacer Belén Esteban.

Belén Esteban es la elegida para volar un avión en pleno directo

Hoy ha llegado el gran día y la ganadora ha sido Belén Esteban. Aunque en un primer momento no ha querido hacerlo, al final ha aceptado el reto. Ha confesado que le daba miedo, pero ha decidido superarlo.

El programa la ha llevado a un simulador de vuelo profesional. La cabina ha sido idéntica a la de un avión real. Incluso se han visto imágenes en directo durante la emisión.

Antes del vuelo, Belén ha recibido algunas clases y María Patiño le ha preguntado qué ha aprendido. Belén ha respondido con sinceridad: “Ya sé qué botones tengo que tocar y cuáles no”, ha dicho entre risas. La tensión ha ido aumentando a medida que se acercaba el momento del despegue.

El vuelo ha comenzado sin problemas. El despegue ha sido correcto y el trayecto estable, todo parecía ir bien pero el momento del aterrizaje lo ha cambiado todo. Ha sido complicado.

María Patiño se asombra con la última hora de Belén Esteban

Las imágenes lo han mostrado con claridad. Belén ha sufrido y María Patiño se ha quedado sin palabras debido a que no ha sabido cómo reaccionar. Al terminar, Belén ha sido clara: “No me gusta, esto no me gusta, me he asustado mucho”.

Ha respirado hondo y ha recibido el aplauso del equipo. La audiencia también ha reaccionado de forma masiva. En YouTube no han parado de llegar mensajes de apoyo y muchos han elogiado su valentía y su capacidad de superación.

Ha sido una experiencia intensa e inolvidable. Para ella y para todos los que lo han visto. Belén Esteban ha vuelto a demostrar que siempre sorprende y hoy, lo ha hecho desde el cielo.