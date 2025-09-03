Se filtra el acuerdo al que han llegado Kiko Rivera e Irene Rosales: nadie lo esperaba

La portada de hoy de la revista Lecturas ha generado una fuerte polémica debido a que Irene Rosales ha sido la protagonista inesperada. Ha pasado justo una semana desde que anunció su separación de Kiko Rivera. Sin embargo, lo que ha ocurrido hoy ha sorprendido a todos, han llegado a un acuerdo por el bien de su familia.

La revista ha publicado un reportaje con imágenes de Irene, no ha sido una entrevista y tampoco una exclusiva pactada. Pese a eso, Lecturas le ha dado un gran protagonismo. Irene no ha cobrado absolutamente nada por esa publicación y esa ha sido la chispa del enfado.

| Europa Press

Esta mañana, ante los medios de comunicación, Irene se ha mostrado indignada. “¡Es muy injusto que se haya hecho como si yo estuviese dando una exclusiva, cuando es totalmente mentira! Estoy enfadada porque es muy injusto”, ha declarado Irene con evidente malestar. La confusión ha causado un gran revuelo mediático.

En TardeAR dan la última hora sobre Kiko Rivera y su actual situación

Por su parte, Kiko Rivera ha tomado una decisión radical y ha eliminado todas sus publicaciones en redes sociales. Además, ha compartido un mensaje en el que ha afirmado que quiere centrarse en su carrera profesional. Ha sorprendido este paso y muchos han interpretado que ha sido una reacción directa a la portada.

Desde el plató de TardeAR, Luis Pliego, director de Lecturas, ha salido al paso y ha querido aclarar lo ocurrido. “Yo he hecho mi trabajo, nosotros no hemos dicho que sea una exclusiva o una entrevista de Irene. Yo creo que Kiko se ha pensado que es una exclusiva y se ha enfadado con Irene”, ha comentado.

| Telecinco

Leticia Requejo, colaboradora del mismo programa, ha añadido más información. Según ha dicho en directo, “Kiko e Irene han tenido una conversación donde han acordado que los dos pueden hablar pero han hecho un pacto de no agresión”. Una información sobre la vida privada de Kiko Rivera que nadie esperaba debido a que ha demostrado que tanto el DJ como su ex están haciendo lo mejor para su entorno.

Kiko Rivera e Irene Rosales quieren hacer lo mejor para la familia que han formado

Ese pacto ha sido la sorpresa del día. Ambos han acordado que pueden conceder entrevistas.

| Europa Press

Pero siempre que no se dañen mutuamente. Lo han hecho por el bien de su familia. Una decisión madura e inesperada.

Aunque en las últimas horas se pensaba que estaban enfrentados, la realidad ha sido otra. La polémica ha servido para acercarles. Nadie lo esperaba, pero Kiko e Irene han llegado a un acuerdo en uno de sus momentos más delicados.