Richard Gere (75 años) confiesa cuál es su comida favorita de España: 'Me gusta...'

Richard Gere lleva décadas siendo uno de los rostros más reconocidos del cine internacional. Protagonista de películas como Oficial y caballero, Infiel o Pretty Woman, el actor estadounidense ha sabido combinar su carrera con una vida cada vez más vinculada a Europa.

A sus 75 años, se encuentra en una etapa más calmada, alejado del bullicio de Hollywood y centrado en disfrutar de su vida personal. Además, pasa largas temporadas en España, un país al que se ha ido acercando cada vez más.

| Europa Press

Richard Gere desvela el plato típicamente español que más le gusta

El actor mantiene una relación con Alejandra Silva y, poco a poco, se ha dejado conquistar por la comida española. Y aunque podría elegir entre una infinidad de platos de nuestra gastronomía, hay uno en concreto que ha capturado su corazón y su estómago.

En varias entrevistas recientes, Richard Gere no ha tenido reparos en confesar cuál es su plato favorito. "Me gusta muchísimo la tortilla; en general, me gusta todo. Y también la pasta que hace mi mujer".

"Vivía en Italia cuando nos conocimos y aprendió todos los secretos, ¡hace una pasta increíble!", asegura el actor. Sí, la tortilla de patata ocupa el primer lugar en su lista de comidas preferidas.

| Europa Press, Vasiliybudarinphotos

¿Tortilla con cebolla o sin cebolla?

No importa si es con cebolla o sin ella, Gere se suma al equipo de los que disfrutan de este clásico. Se ha adaptado tan bien a las costumbres culinarias españolas que ya se comporta como uno más. Y no es de extrañar.

La tortilla es uno de los platos más emblemáticos del país, como la paella, el jamón ibérico o la fabada. Más allá del gusto personal, la tortilla también ha generado sus propios debates. Tiene más calorías y grasas que una tortilla francesa, pero esto no parece importarle a Gere.

| Instagram, @alejandragere

Y es que, si se toma con moderación y en el contexto de una dieta equilibrada, no hay por qué renunciar a ella. Además, hay maneras más ligeras de prepararla, como con freidora de aire o robots de cocina.

Richard Gere no solo se ha ganado al público por su talento en la pantalla. También lo ha hecho por su simpatía, su cercanía con los fans y ese sentido del humor que siempre lo acompaña. Ahora, además, suma puntos por su buen gusto a la hora de sentarse a la mesa.