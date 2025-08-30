Richard Gere (75 años) confiesa cuál es su comida favorita de España: 'Me gusta...'

Richard Gere lleva décadas siendo uno de los rostros más reconocidos del cine internacional. Protagonista de películas como Oficial y caballero, Infiel o Pretty Woman, el actor estadounidense ha sabido combinar su carrera con una vida cada vez más vinculada a Europa.
A sus 75 años, se encuentra en una etapa más calmada, alejado del bullicio de Hollywood y centrado en disfrutar de su vida personal. Además, pasa largas temporadas en España, un país al que se ha ido acercando cada vez más.
Richard Gere desvela el plato típicamente español que más le gusta
El actor mantiene una relación con Alejandra Silva y, poco a poco, se ha dejado conquistar por la comida española. Y aunque podría elegir entre una infinidad de platos de nuestra gastronomía, hay uno en concreto que ha capturado su corazón y su estómago.
En varias entrevistas recientes, Richard Gere no ha tenido reparos en confesar cuál es su plato favorito. "Me gusta muchísimo la tortilla; en general, me gusta todo. Y también la pasta que hace mi mujer".
"Vivía en Italia cuando nos conocimos y aprendió todos los secretos, ¡hace una pasta increíble!", asegura el actor. Sí, la tortilla de patata ocupa el primer lugar en su lista de comidas preferidas.
¿Tortilla con cebolla o sin cebolla?
No importa si es con cebolla o sin ella, Gere se suma al equipo de los que disfrutan de este clásico. Se ha adaptado tan bien a las costumbres culinarias españolas que ya se comporta como uno más. Y no es de extrañar.
La tortilla es uno de los platos más emblemáticos del país, como la paella, el jamón ibérico o la fabada. Más allá del gusto personal, la tortilla también ha generado sus propios debates. Tiene más calorías y grasas que una tortilla francesa, pero esto no parece importarle a Gere.
Y es que, si se toma con moderación y en el contexto de una dieta equilibrada, no hay por qué renunciar a ella. Además, hay maneras más ligeras de prepararla, como con freidora de aire o robots de cocina.
Richard Gere no solo se ha ganado al público por su talento en la pantalla. También lo ha hecho por su simpatía, su cercanía con los fans y ese sentido del humor que siempre lo acompaña. Ahora, además, suma puntos por su buen gusto a la hora de sentarse a la mesa.