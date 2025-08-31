El príncipe George se emociona con el homenaje a Lady Di: es algo muy especial

El príncipe George está muy emocionado, como toda su familia, con el bonito recuerdo que se le ha dado a Lady Di. Y es que es algo muy especial lo que se ha hecho.

Hoy, se cumplen 28 años del fallecimiento de ella en París. La manera tan única que han encontrado en Inglaterra de homenajearla ha sido destapando una cápsula del tiempo que la princesa guardó bajo tierra. En ella se incluyó, sobre todo, un objeto que ahora ha despertado las lágrimas de más de uno.

| Instagram, @officialpaulburrell

El emotivo recuerdo a Lady Di que ha emocionado al príncipe George

Hoy, 31 de agosto, se cumplen 28 años del fallecimiento de Lady Di en el puente del Alma de París. Su pérdida dejó un vacío inmenso en la sociedad británica y en millones de personas alrededor del mundo que la admiraban por su naturalidad y por su entrega a causas humanitarias.

En esta fecha tan señalada se están llevando a cabo diferentes homenajes en recuerdo de la princesa. Sin embargo, uno de ellos ha destacado por encima del resto y ha emocionado especialmente al príncipe George, el nieto mayor de Diana. Se trata de la apertura de una cápsula del tiempo que ella enterró en 1991, en el Hospital Great Ormond Street, junto a dos niños.

El recuerdo a la princesa de Gales ha sido doblemente simbólico. Por un lado, porque se produce en el aniversario de su muerte, y, por otro, porque ha permitido rescatar un pedazo de su historia. La cápsula del tiempo, oculta bajo tierra durante más de tres décadas, ha sido destapada coincidiendo con las obras de ampliación del hospital infantil de cáncer que ella apoyó en vida.

En aquel entonces, la madre del príncipe Guillermo participó en el entierro de la cápsula con la misma ilusión que transmitía en cada acto público. Y ahora se ha revivido ese momento para reforzar aún más la conexión entre pasado y presente.

| HBO Max

Dentro del cofre han aparecido varios objetos representativos de los años 90. Había una calculadora solar, un televisor de bolsillo, un CD de Kylie Minogue, una colección de monedas, semillas, un recorte de periódico, un pasaporte y una hoja de papel reciclado. Sin embargo, lo que más ha conmovido a todos ha sido una fotografía de la propia Lady Di.

La instantánea muestra a la princesa con su característica expresión: una sonrisa tímida, natural y cercana. Esa imagen ha sido la que más emociones ha despertado tanto en la ciudadanía como en la familia Windsor.

Un homenaje que fortalece el legado de Lady Di

El hecho de abrir la cápsula del tiempo ha conmovido a la familia real, y también a todos los que siguen recordando con cariño a Lady Di. El príncipe George, al igual que sus hermanos, ha crecido escuchando historias sobre su abuela. Y este homenaje le ha permitido sentirla de modo especial, no solo mediante relatos o imágenes de archivo.

El hospital donde se realizó el acto fue uno de los lugares más significativos en la agenda de Diana. Allí mostró siempre un gran interés por la salud de los niños, y su visita en 1991 quedó grabada en la memoria de quienes trabajaban en aquel centro. Revivir ahora ese episodio ha sido una forma de reforzar su compromiso y la labor que realizó.

Para la familia de Diana, este gesto también tiene un valor sentimental enorme. Ver cómo el recuerdo de ella sigue inspirando actos de solidaridad es un motivo de orgullo. Y que sus propios hijos y nietos, como George, puedan emocionarse al descubrir esos detalles, es una muestra de que su legado continúa muy vivo.

La prensa británica ha resaltado que este homenaje ha tenido un impacto mayor al esperado. La cápsula no estaba pensada para abrirse tan pronto, pero las obras han obligado a rescatarla. Así, en lugar de ser un contratiempo, se ha convertido en un momento de unión y de recuerdo colectivo.