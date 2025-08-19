Una parte de España, sin palabras al confirmarse lo de la infanta Sofía: es oficial

Una parte de España ha quedado desconcertada al conocerse la última revelación sobre la infanta Sofía. El titular ha generado expectación porque lo que parecía una simple anécdota veraniega se ha transformado en una noticia que afecta de lleno a la tradición de la Familia Real. Lo que hasta hace poco se intuía, ahora se ha confirmado de manera oficial.

Durante años, la imagen de los reyes junto a Leonor y Sofía posando en Marivent ha simbolizado el inicio del verano en Mallorca. Esa foto parecía inamovible. Sin embargo, lo que se esconde detrás de ese retrato familiar ha sorprendido a muchos.

El secreto de la infanta Sofía, ya desvelado, es que no le gusta pasar los veranos en Mallorca. La infanta ha dejado claro que quiere seguir con esa tradición que durante décadas ha marcado la agenda de la familia Borbón. No se trata de una rebeldía aislada, sino de una preferencia personal que ahora ha adquirido un peso inesperado.

El rechazo de la infanta Sofía fuerza un giro en la tradición estival real

Este rechazo no es nuevo, pero hasta ahora se había mantenido en silencio. Según la experta Pilar Eyre, Sofía y Leonor han confesado que se sienten “aburridas” en la isla, donde los actos oficiales no compensan la falta de vida social. El mar y las regatas, que entusiasman al rey Felipe VI, no despiertan en ellas el mismo interés.

La reina Letizia, que lleva años mostrando cierta incomodidad con Marivent, ha encontrado en sus hijas unas aliadas inesperadas. Lo que antes era una preferencia de la consorte se ha convertido en un frente común dentro de la familia. La oficialidad de este desencanto supone un cambio de rumbo para la institución, que hasta ahora consideraba Mallorca como escenario irrenunciable de su vida veraniega.

Ante esta situación, Letizia y sus hijas han propuesto alternativas en el norte de España. Una de ellas es Santander, con el Palacio de la Magdalena como opción histórica que mantiene vínculo con la realeza. La otra posibilidad es Galicia, aunque aquí la presencia del rey emérito en Sanxenxo genera recelos y complicaría cualquier mudanza.

La infanta Sofía marca distancia con el legado de Juan Carlos I

El trasfondo de esta decisión va más allá del turismo o del ocio. Marivent simboliza una etapa de la monarquía marcada por la figura de Juan Carlos I y sus polémicas. Romper con Mallorca tendría una lectura simbólica que se interpreta como un intento de desvincular a la nueva generación de ese pasado incómodo.

Lo cierto es que la confirmación del rechazo de Sofía ha abierto un debate. Mientras unos consideran legítimo que una joven de su edad prefiera veranos menos rígidos, otros critican que se cuestione una tradición que forma parte de la imagen de la Corona. Sea como sea, la noticia ya es oficial y la infanta Sofía no quiere Mallorca, lo que coloca a la Familia Real ante un cambio de guion inesperado.