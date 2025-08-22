Fabiola Martínez, ex de Bertín Osborne, rompe su silencio y confiesa: 'Estoy súper...'

La exmujer de Bertín Osborne, Fabiola Martínez, ha roto su silencio tras meses de mantenerse alejada del foco mediático. La venezolana ha reaparecido públicamente en un momento especialmente sensible para el cantante y su familia. Sus palabras no han pasado desapercibidas, ya que han revelado cómo se encuentra y qué rumbo ha decidido tomar en su vida personal y profesional.

Desde su separación en 2021, Fabiola ha defendido una postura muy clara y es no entrar en los asuntos privados de su exmarido. Esa decisión se reforzó cuando se conoció que Bertín Osborne iba a ser padre de nuevo junto a Gabriela Guillén. Ahora, con el artista presentando en exclusiva a su hijo Arian David, ella ha vuelto a marcar distancia con elegancia y firmeza.

Sin embargo, más allá de zanjar el tema familiar, Fabiola ha querido explicar cómo se siente. En una intervención telefónica en el programa Vamos a Ver, ha compartido un mensaje lleno de energía y positivismo. “Estoy superliada trabajando y fenomenal”, ha declarado, dejando claro que su presente está completamente lleno de proyectos, nuevos retos y estabilidad emocional.

Fabiola Martínez pasa página y prioriza su bienestar

Con estas palabras, Fabiola Martínez ha mostrado que atraviesa un momento muy distinto al de las polémicas que rodean a Bertín Osborne. Asimismo, ha explicado que ha podido descansar durante el verano y que ha aprovechado para recargar fuerzas. Su prioridad ahora es mirar hacia delante y continuar con sus compromisos profesionales.

Esta actitud no sorprende a quienes la conocen, ya que siempre ha sabido mantener la calma en medio de la exposición mediática. Pese a haber compartido vida con un personaje tan popular, ha logrado construir un camino propio y sólido.

La nueva etapa de Fabiola Martínez lejos de Bertín Osborne

Además, su testimonio pone en valor la importancia de la independencia personal tras una separación mediática de alto perfil. Fabiola ha preferido centrarse en sus hijos y en su trabajo, marcando una clara línea de respeto hacia todos los implicados. Así, se ha reafirmado en la idea de que su bienestar no depende en absoluto de lo que ocurra en el entorno de su exmarido.

Finalmente, Fabiola Martínez ha roto su silencio para compartir un mensaje transparente, honesto y lleno de optimismo. No ha alimentado el morbo ni ha buscado protagonismo innecesario, sino que ha mostrado con naturalidad cómo se encuentra y cómo gestiona su vida. Con su respuesta, ha demostrado que se puede estar en paz y mantener la serenidad, incluso cuando la atención mediática insiste en girar constantemente alrededor de su historia.