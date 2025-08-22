Visitamos el hotel donde están Nuria Roca y Juan del Val: hay algo que te sorprenderá

A punto de comenzar el nuevo curso escolar, hemos podido conocer los detalles sobre el hotel en el que Nuria Roca y Juan del Val se han instalado durante sus vacaciones. Alojamiento que ha dejado a más de uno sin palabras, y todo gracias a uno de sus grandes atractivos.

Un año más, este mediático matrimonio ha escogido la provincia de Cádiz como destino para sus vacaciones familiares. Y es que, no hay ninguna duda de que ambos han convertido la Costa de la Luz en su mejor refugio, lugar en el que se sienten “como en casa”.

Gracias a sus últimas publicaciones en las redes, hemos podido saber que Nuria Roca y Juan del Val han tenido un verano repleto de planes. Tanto es así que han recorrido diferentes rincones de España, compartiendo experiencias con sus seres queridos y amigos.

Algunas de las ciudades que han visitado en esta ocasión son Valencia, Marbella, Menorca y Santander. Sin embargo, para ponerle el broche de oro a su descanso estival, la pareja ha vuelto a la costa gaditana, su destino favorito.

Allí han podido disfrutar de unos días de desconexión y descanso antes de retomar sus compromisos profesionales. En concreto, Nuria Roca y Juan del Val han vuelto a decantarse por Sancti Petri, lugar en el que suelen hospedarse todos los años.

Por otro lado, la elección del hotel tampoco ha sido un dilema para ellos, ya que siempre repiten estancia en el mismo complejo. Tal y como ellos mismos han desvelado, se trata del Palacio de Sancti Petri Gran Meliá.

Todo sobre el hotel de Sancti Petri donde se han hospedado Nuria Roca y Juan del Val durante sus vacaciones

Este establecimiento de cinco estrellas se levanta en la urbanización de Novo Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera. Se trata de un antiguo palacio de estilo neomudéjar reconvertido en un lujoso resort, con patios típicos andaluces y arquitectura de inspiración árabe.

No obstante, lo más atractivo del hotel favorito de Nuria Roca y Juan del Val es su acceso directo a la playa de La Barrosa. Playa que es considerada una de las más bellas de la provincia.

El alojamiento dispone de un spa de lujo, habitaciones exclusivas, suites con terrazas privadas y experiencias personalizadas gracias a su servicio RedLevel. Sin embargo, no hay duda de que otro de sus grandes atractivos es el restaurante de primer nivel que se encuentra en su interior.

Y es que, los clientes del Palacio de Sancti Petri Gran Meliá tienen a su disposición el restaurante Alevante, dirigido por el chef Ángel León y distinguido con dos estrellas Michelin. Local que, de seguro, Nuria Roca y Juan del Val han visitado en más de una ocasión.

El vínculo de Juan y Nuria con el hotel es tan estrecho que incluso conocen a la plantilla, con la que se reencuentran cada verano. Tanto es así que la presentadora de televisión ha compartido un emotivo mensaje en redes sociales: “Gracias a todo el equipo de por cuidarnos y mimarnos tanto y tan bien siempre”.