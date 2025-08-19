Una concursante de 'La Ruleta' revela algo de su boda que conmueve a Jorge Fernández

El popular concurso de La Ruleta de la Suerte ha dejado uno de esos momentos que conquistan tanto al público en plató como a los espectadores en casa. Una de sus participantes, Laura, ha compartido un detalle muy especial sobre su boda que ha emocionado visiblemente a Jorge Fernández. La revelación ha llegado tras una participación llena de sorpresas, marcada por la tensión del último panel y un desenlace inesperado.

Desde el inicio del programa, Laura ha confesado que su objetivo era conseguir dinero para sufragar los gastos de su boda. Lo que ha comenzado como un comentario anecdótico ha terminado convirtiéndose en el motor que la ha impulsado durante toda la partida. Nadie imaginaba que aquella meta personal acabaría siendo el centro de una de las historias más conmovedoras que se han vivido en el concurso.

| Atresmedia

El gran momento ha llegado cuando la concursante del atril amarillo se ha clasificado para la prueba final. En ese último panel, jugado bajo la pista 'Libro y autora', Laura se ha tenido que enfrentar en solitario al reto más difícil del programa. Contra todo pronóstico, y pese a no conocer la obra ni a su escritora, ha conseguido resolverlo con rapidez.

La intuición y la suerte de Laura en La Ruleta le dan la gran sorpresa a Jorge Fernández

Jorge Fernández, como presentador, ha sido testigo directo de cómo la suerte y la intuición jugaron a favor de la concursante. Gracias a las letras iniciales proporcionadas, Laura ha logrado adivinar la obra Feria, de Ana Iris Simón, un libro de 2021. El acierto ha dejado a todo el plató sorprendido, incluido el propio Jorge, que no ha dudado en reconocer lo extraordinario del momento.

| Atresmedia

La victoria no solo ha supuesto superar un reto televisivo, sino que trajo consigo un premio económico que ha cambiado el rumbo de la jornada. Laura ha ganado 9.000 euros, una cifra con la que podrá cumplir el sueño de celebrar su boda de la mejor manera posible. La concursante, visiblemente emocionada, ha confesado que jamás había pensado llegar tan lejos.

Jorge Fernández celebra el triunfo de la concursante en La Ruleta

La reacción de Jorge Fernández ha sido tan espontánea como sincera. Visiblemente emocionado, ha reconocido que tenía los pelos de punta. Con esas palabras ha querido subrayar que el triunfo de Laura estaba ligado a uno de los momentos más importantes de su vida.

El broche final lo ha puesto el aplauso unánime del público y las palabras de cariño de Jorge Fernández. Ha despedido a la concursante deseándole lo mejor y animándola a disfrutar de su boda. El programa ha cerrado así con un momento cargado de alegría y reconocimiento por su logro.