Iker Casillas da un paso más: sin Sara Carbonero, pero con ganas de confesarlo todo

Iker Casillas ha roto su silencio y ha confesado cuál es su verdadero estado desde que se separó de Sara Carbonero. El exguardameta del Real Madrid ha vivido un verano muy movido porque su vida personal se ha convertido en un espectáculo mediático constante. Ahora, Iker Casillas ha decidido dar un paso más y confesar toda la verdad sobre su situación actual con los medios de comunicación.

Desde hace meses, han aparecido en medios y redes sociales numerosos nombres que lo han colocado en el centro del huracán. Todo comenzó con Claudia Bavel, después llegó Sandra Madoc y más tarde la colombiana Juliana Pantoja. Esta última incluso lo ha acusado de ser un "mentiroso" por negar una relación con ella.

| Redes sociales

Al mismo tiempo, ha admitido que no llegaron a intimar. "Se me insinuaba constantemente y lo rechacé varias veces porque no se aseaba diariamente", declaró Pantoja.

Iker Casillas, ex de Sara Carbonero, en boca de todos por la última hora sobre su vida sentimental

Estas polémicas han traído cola y ya hicieron estallar al ex de Sara Carbonero el pasado 12 de agosto, pero apenas ha dejado pasar una semana para explotar de nuevo. Este martes, 19 de agosto, Casillas ha lanzado un nuevo mensaje en sus redes sociales.

En él ha expresado su frustración: "Hace unas semanas que llevo siendo, a mi pesar, protagonista de programas que a mí ni me van. Es lo que hay en este país. Cuanto menos te gusta salir, más te sacan".

El exguardameta ha confesado que incluso se ha puesto en contacto con diferentes programas para conocer la razón de tanto interés en su figura. Y asegura que la respuesta lo ha dejado perplejo.

"Iker, hablar de ti sube la audiencia, meter noticias tuyas en las diferentes redes hace que la gente pinche en el enlace". Ante eso, Iker Casillas ha explotado: "¡Me quedo loco! Así tal cual, ¡para vender mierda! Sin importar contrastar o informarse. De locos".

Iker Casillas se siente en el ojo público desde que se separó de Sara Carbonero

En este contexto, Casillas ha reconocido que desde que se separó de Sara Carbonero siente que los medios lo acosan sin descanso. Ha explicado que se ha visto más en la prensa ahora que cuando estaba junto a la periodista. Y ha señalado que no entiende por qué cada semana se le atribuyen nuevos romances o aventuras.

| Europa Press

El campeón del mundo con la Selección Española ha dejado claro que vive cansado de ese escrutinio constante. Ha asegurado que, en lugar de disfrutar de su tiempo libre, se ha visto obligado a desmentir rumores y a soportar titulares que lo retratan como un "Casanova" sin freno.

Iker Casillas ha repetido que no quiere ser protagonista de esa clase de contenidos. Pero la presión mediática ha sido tan fuerte que se ha convertido, de nuevo, en el centro de la conversación.