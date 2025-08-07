Logo es.xcatalunya.cat
El príncipe Harry con expresión seria en primer plano y al fondo un edificio histórico con guardias a caballo y un ícono de advertencia rojo.
Los rumores sobre Harry sorprenden a todo Reino Unido y quedan a la espera de sus próximos movimientos | Europa Press, esp.xcatalunya.cat, Michal Collection
Ya está confirmado el rumor que corre por Buckingham Palace sobre el príncipe Harry

Lo que empezó como un simple comentario entre paredes reales se confirma y el impacto ya es imposible de ocultar

Foto de Angélica Oyarzún
por Angélica Oyarzún

Las decisiones que toma Harry desde que salió de la familia real y publicó su libro, nunca pasan desapercibidas. Todos los focos están puestos sobre el hijo menor del rey Carlos III, a la espera de cualquier movimiento que haga. Todo en él se analiza milimétricamente y siempre hay en los que hasta los más cercanos se sorprenden.

A pesar de las polémicas que ha generado con Harry con declaraciones en entrevistas o publicaciones, algunas de sus acciones eran muy destacables. Una situación que parece estar llegando a su fin. En Buckingham, los rumores van y vienen, pero algunos ya son imposibles de ocultar. 

Un hombre con barba y cabello corto sostiene un micrófono mientras viste un traje oscuro y camisa blanca.
Harry en el centro de la polémica y acusado de prácticas que soy negativas | Europa Press

El final de una etapa de solidaridad

Harry, junto al príncipe Seeiso, decidió cortar su vínculo con la organización benéfica Sentebale. Fue fundada en el año 2006 y la iniciativa buscaba apoyar a niños y jóvenes con VIH en África. La renuncia llegó en marzo, tras una disputa interna que escaló rápidamente.

El detonante fue la presidencia de la doctora Sophie Chandauka. A partir de ese cambio, se generó una fuerte división dentro de la junta directiva. La Comisión de Beneficencia terminó por confirmar que se perdió la oportunidad de resolver las diferencias.

El informe no favoreció a nadie y dejó en evidencia un ambiente marcado por tensiones y fallos de gestión. “Se permitió que una disputa perjudicial dañara la reputación de la organización benéfica”, indicaron. A pesar de ello, la doctora Chandauka seguirá al frente del consejo.

Los príncipe Harry y Seeiso sonríen mientras observan una mesa con productos en un evento al aire libre, uno de ellos lleva un sombrero tradicional y hay una carpa de fondo.
El príncipe Harry y el príncipe Seeiso participando activamente de la fundación | Instagram, @sentebale

Una salida que duele 

Desde el entorno de Harry aseguran que está devastado con la situación. “Se le permitió al presidente triunfar mediante una adquisición hostil”, afirmó una fuente cercana al duque al medio The Time. Aunque ha sido cauto en sus declaraciones, su malestar es evidente.

El propio portavoz de Harry anunció que buscará nuevas formas de ayudar. “El duque de Sussex se centrará ahora en encontrar nuevas maneras de seguir apoyando a los niños de Lesoto y Botsuana”, expresó. El vínculo emocional con la causa sigue vigente, aunque el camino haya cambiado.

Hombre con chaqueta azul saludando a un grupo de personas sonrientes al aire libre
Harry participando en las actividades de la fundación Sentebale y que ya son parte del pasado | Instagram, @sentebale

Del otro lado, Chandauka fue clara al denunciar una campaña mediática dañina. “Ha causado un daño incalculable y ofrece una visión de los comportamientos inaceptables que se muestran en privado”, dijo. Añadió: "Estamos saliendo no solo agradecidos de haber sobrevivido, sino más fuertes: más centrados, mejor gobernados, audazmente ambiciosos y con nuestra dignidad intacta".

Primer plano en banco y negro de Lady Di sonriendo
La fundación había sido fundada, también, en memoria de Diana, madre de Harry | Europa Press

Una decisión que deja huella

La distancia entre Harry y Sentebale no es solo administrativa. Marca el cierre de una etapa profundamente significativa para él. Una etapa construida sobre el recuerdo de su madre, la princesa Diana.

En Buckingham, observan desde la distancia la actuación de Harry, muchos se preguntan cuál será el siguiente paso. Lo cierto es que este episodio ha dejado heridas abiertas, aunque con la posibilidad de que el príncipe comience de nuevo.

