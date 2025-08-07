Ya está confirmado el rumor que corre por Buckingham Palace sobre el príncipe Harry

Las decisiones que toma Harry desde que salió de la familia real y publicó su libro, nunca pasan desapercibidas. Todos los focos están puestos sobre el hijo menor del rey Carlos III, a la espera de cualquier movimiento que haga. Todo en él se analiza milimétricamente y siempre hay en los que hasta los más cercanos se sorprenden.

A pesar de las polémicas que ha generado con Harry con declaraciones en entrevistas o publicaciones, algunas de sus acciones eran muy destacables. Una situación que parece estar llegando a su fin. En Buckingham, los rumores van y vienen, pero algunos ya son imposibles de ocultar.

El final de una etapa de solidaridad

Harry, junto al príncipe Seeiso, decidió cortar su vínculo con la organización benéfica Sentebale. Fue fundada en el año 2006 y la iniciativa buscaba apoyar a niños y jóvenes con VIH en África. La renuncia llegó en marzo, tras una disputa interna que escaló rápidamente.

El detonante fue la presidencia de la doctora Sophie Chandauka. A partir de ese cambio, se generó una fuerte división dentro de la junta directiva. La Comisión de Beneficencia terminó por confirmar que se perdió la oportunidad de resolver las diferencias.

El informe no favoreció a nadie y dejó en evidencia un ambiente marcado por tensiones y fallos de gestión. “Se permitió que una disputa perjudicial dañara la reputación de la organización benéfica”, indicaron. A pesar de ello, la doctora Chandauka seguirá al frente del consejo.

Una salida que duele

Desde el entorno de Harry aseguran que está devastado con la situación. “Se le permitió al presidente triunfar mediante una adquisición hostil”, afirmó una fuente cercana al duque al medio The Time. Aunque ha sido cauto en sus declaraciones, su malestar es evidente.

El propio portavoz de Harry anunció que buscará nuevas formas de ayudar. “El duque de Sussex se centrará ahora en encontrar nuevas maneras de seguir apoyando a los niños de Lesoto y Botsuana”, expresó. El vínculo emocional con la causa sigue vigente, aunque el camino haya cambiado.

Del otro lado, Chandauka fue clara al denunciar una campaña mediática dañina. “Ha causado un daño incalculable y ofrece una visión de los comportamientos inaceptables que se muestran en privado”, dijo. Añadió: "Estamos saliendo no solo agradecidos de haber sobrevivido, sino más fuertes: más centrados, mejor gobernados, audazmente ambiciosos y con nuestra dignidad intacta".

Una decisión que deja huella

La distancia entre Harry y Sentebale no es solo administrativa. Marca el cierre de una etapa profundamente significativa para él. Una etapa construida sobre el recuerdo de su madre, la princesa Diana.

En Buckingham, observan desde la distancia la actuación de Harry, muchos se preguntan cuál será el siguiente paso. Lo cierto es que este episodio ha dejado heridas abiertas, aunque con la posibilidad de que el príncipe comience de nuevo.