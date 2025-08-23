La buena noticia de Paunovic a la directiva y a los aficionados del Oviedo

Oviedo respira fútbol grande otra vez, con el regreso liguero al Carlos Tartiere. La ciudad espera una noche grande, marcada por emoción, memoria y ganas de competir. El calendario ha querido que el estreno en casa llegue ante un adversario gigantesco.

El visitante llega con proyecto nuevo y entrenador con ideas reconocibles desde el banquillo. El debut no fue una victoria, pero el equipo tiene muchas ganas de arrancar la temporada en casa contra el Madrid.

Aquella derrota dejó aprendizajes tácticos y la necesidad de ajustar la salida limpia. El mensaje interno esta semana insistió en competir sin miedo, ordenados y emocionalmente preparados.

| Canva

La noticia que ilusiona a directiva y grada llegó en la convocatoria oficial del partido. Paunovic incluyó a Eric Bailly y Leander Dendoncker, disponibles para debutar si el guion lo permite. El Carlos Tartiere presentará un lleno, alimentando la sensación de ocasión grande para los azules. realoviedo.es

El plan de Paunovic para competir sin complejos ante el Madrid de Xabi Alonso

El técnico reclamó defensa ordenada, compromiso total y un equipo que no se achique. Quiere un bloque junto, capaz de correr hacia delante y sostener transiciones sin precipitación. El rival propone amplitud y ritmo, así que cada pérdida exigirá máxima vigilancia táctica. La gestión de tarjetas será clave, como recalcó el propio técnico en la víspera.

Fichajes verano 2025 Real Oviedo: lo que aportan Dendoncker y Bailly

Dendoncker puede fijar el centro, dar altura en balón parado y ordenar la presión. Su lectura táctica permite colocaciones inteligentes, cierre de líneas y apoyo entre centrales.

Bailly ofrece agresividad positiva, duelos potentes y coberturas largas para sostener el bloque. Ambos llegan con experiencia internacional, elevando competitividad interna y alternativas para escenarios diferentes. Sus perfiles encajan con una Liga que exige duelos, lectura y altura competitiva constante.

| Real Oviedo

Del tropiezo en Villarreal al estreno en casa: contexto, cifras y memoria

Han pasado veinticuatro años desde el último encuentro liguero en casa ante este rival. Aquella etapa quedó atrás, pero ahora el retorno exige respuestas inmediatas y consistentes. La cita del 24 de agosto comenzará a las 21:30 CEST y tendrá ambiente eléctrico. El lleno anunciado refuerza la conexión con una afición que marcará diferencias desde el minuto uno. El retorno a Primera se vive como oportunidad generacional que trasciende estrictamente lo deportivo.

Nombres a seguir y posibles XI tras las últimas convocatorias oficiales

El visitante recupera a Antonio Rüdiger tras sanción, reforzando su fortaleza aérea y liderazgo. El ataque merengue llega con Mbappé en dinámica goleadora y movimientos que exigen vigilancia constante. El Oviedo podría apostar por equilibrio interior, laterales contenidas y transición rápida hacia Rondón. Brekalo asoma como recurso exterior, mientras Cazorla aporta pausa valiosa en momentos concretos.