El fichaje exótico que prepara el Real Mallorca

El Mallorca encara el tramo decisivo del verano con sensaciones mixtas y tareas pendientes. El equipo de Jagoba Arrasate sumó un 1-1 ante el Celta en la segunda jornada, un resultado que refuerza la idea de crecer desde el orden. El punto mantiene la calma en Son Moix mientras el club acelera operaciones clave del mercado estival.

Arrasate ajusta la sala de máquinas mientras Samu Costa define su futuro

El cuerpo técnico prioriza equilibrar el mediocampo en estos fichajes verano 2025 Real Mallorca, condicionado por la situación de Samu Costa. El portugués trabaja para estar disponible tras un golpe de rodilla, pero su futuro sigue abierto con intereses externos. La planificación contempla escenarios con y sin él, algo que impactará directamente en la estructura del centro del campo.

¿Podrá el Mallorca superar sus limitaciones económicas con movimientos inteligentes?

El club rastrea perfiles jóvenes con proyección y valor de reventa, buscando energía y versatilidad interior. La idea pasa por un mediocentro capaz de sostener el ritmo y conectar líneas con criterio. Si se produce una salida relevante, la dirección deportiva activará una incorporación específica para el núcleo del once.

| Canva

La opción polaca que gana enteros para relevar a Samu Costa

El candidato que encaja en ese plan es Kacper Urbański, mediocentro de 20 años perteneciente al Bolonia. Su nombre figura en la agenda bermellona como alternativa prioritaria si se desbloquea la operación de salida en el pivote. La vía está en fase exploratoria, pero responde al perfil que demanda Arrasate para elevar la competitividad interior.

Números recientes y contrato: por qué convence su relación calidad-precio

Urbański dejó muestras de personalidad en la 24/25, con minutos repartidos en Serie A y Copa. Disputó 4 partidos de Champions con el Bolonia, experiencia diferencial para un jugador de su edad. Mantiene contrato hasta 2026, un marco negociador que permite fórmulas de traspaso o cesión con opción de compra.

Un internacional reciente que aporta regate corto, cambio de ritmo y llegada

El centrocampista ya es internacional absoluto con Polonia y entró en la lista definitiva de la Euro 2024. Sumó apariciones en el torneo continental y debutó con la absoluta en junio de 2024, demostrando personalidad en escenarios exigentes. Para el modelo de Arrasate encaja como interior dinámico, con pie para girar presión y atacar intervalos entre líneas.

Con Costa en plantilla, Urbański podría actuar como interior adelantado en un 4-3-3 con recorrido. Sin Costa, su uso alternaría entre un doble pivote agresivo y un interior de posesión con llegada. Su lectura sin balón y su toque vertical permiten aumentar metros ganados tras recuperación.

| RCD Mallorca

Fichajes ya cerrados que sostienen el proyecto y amplían la rotación

Mientras tanto, el club ha apuntalado la plantilla con operaciones de calado este verano. Pablo Torre llegó en propiedad y firma como apuesta estratégica de creatividad entre líneas. Se suman el meta Lucas Bergström, el ariete Mateo Joseph cedido por el Leeds y el central Marash Kumbulla a préstamo con opción de compra.

Calendario, cierre de mercado y una decisión que marcará el curso

Con la Liga ya en marcha y el calendario apretando, cada movimiento tiene efecto dominó inmediato. La decisión sobre Costa activará o frenará el asalto por Urbański en estos últimos días. El Mallorca necesita precisión quirúrgica para reforzar sin perder equilibrio competitivo de corto plazo