Adrián Sánchez destapa el audio del VAR del Levante - Barça: Escándalo enorme

En esta segunda jornada hay fútbol, tensión y una resaca que supera al marcador. El duelo en València fue vibrante e imprevisible, pero dejó algo más que emociones fuertes. La conversación del videoarbitraje ocupa ahora el centro del debate en toda la Liga.

Un partido trepidante eclipsado por la resaca arbitral en València

El Levante abrió el partido con acierto y amplió la renta antes del descanso con un penalti. La acción fue revisada en pantalla y castigó una mano muy dudosa del lateral zurdo del Barcelona. El penalti lo transformó José Luis Morales, dejando el guion cuesta arriba antes del descanso para el visitante. Reuters

Adrián Sánchez difunde la grabación y enciende el debate sobre las manos

Adrián Sánchez, creador de Más que Pelotas, difundió la grabación que circuló tras el encuentro. Su publicación multiplicó la repercusión del caso y cuestionó el criterio aplicado a las manos. En su vídeo, definió el contenido como un escándalo y pidió uniformidad en las revisiones.

| F.C. Barcelona, @alejandrobalde, XCatalunya, jota jordi

Las frases del VAR que explican la sanción y desatan el escándalo

En la revisión se escucha una llamada al monitor recomendando revisar una posible mano sancionable. Acto seguido se describe que el brazo está lejos del cuerpo y bastante separado del tronco. La secuencia cierra con la validación final del penalti tras afirmar que el defensor saca el brazo. El lance afecta a Alejandro Balde y sucede en el minuto 47 del encuentro.

Tras el intermedio, el campeón aceleró con dinamismo interior y mayor agresividad en la presión. El impulso se tradujo en goles de Pedri y Ferran Torres, antes del desenlace definitivo. El desenlace definitivo fue un autogol de Unai Elgezabal tras un centro de Lamine Yamal.

Las entradas de Gavi y Dani Olmo ofrecieron energía y precisión entre líneas durante la remontada. Marcus Rashford fue titular y salió en el descanso tras un primer tiempo discreto.

| XCatalunya, FootyRenders

Reglamento, Circular vigente y quienes estaban en el VAR en València

El colegiado principal fue Alejandro Hernández Hernández, asistido en la sala VOR por Jorge Figueroa Vázquez. La Federación difundió el audio oficialmente el veinticuatro de agosto para explicar la decisión tomada.

Analistas como Archivo VAR consideran que no es penalti por brazo próximo y en recogida. El precedente inmediato fue la mano de Tchouaméni sin castigo, que alimenta la comparativa.

Consecuencias deportivas inmediatas y la pregunta que queda en el aire

El partido pertenece a la Liga EA Sports 2025/26 y se disputó el veintitrés de agosto. El Barcelona remontó con carácter y cerró una victoria de enorme valor. El campeón mirará ahora a Rayo Vallecano mientras espera que el arbitraje recupere credibilidad