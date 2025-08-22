Edu Aguirre habla claro, palo para Vinicius y confianza en Rodrygo: 'Yo no...'

El Real Madrid arrancó LaLiga 2025 con victoria en el Santiago Bernabéu, aunque la polémica arbitral y las actuaciones individuales han generado un intenso debate. Más allá del triunfo frente a Osasuna, el foco ha recaído en dos nombres propios: Vinicius Júnior y Rodrygo Goes.

Vinicius, entre la frustración y las críticas por su rendimiento

El brasileño fue titular en el estreno liguero, pero su rendimiento dejó mucho que desear. Disputó 78 minutos antes de ser sustituido, con un balance estadístico preocupante: un solo tiro, ninguno a portería, un regate completado de cinco intentados y hasta 14 pérdidas de balón. Su lenguaje corporal, marcado por las protestas arbitrales más que por su impacto ofensivo, reflejó una versión muy alejada de la que el madridismo espera.

Edu Aguirre, colaborador habitual en El Chiringuito, no dudó en señalar esa falta de motivación como un problema para el Real Madrid. “Yo quiero a un Vinicius motivado. Ahora bien, si no lo está y los números son muy pobres, a mí me apetece mucho ver a Rodrygo por la izquierda”, comentó convencido.

| Real Madrid

Rodrygo, motivación renovada para convencer a Xabi Alonso

Frente a la imagen apagada de su compatriota, Rodrygo atraviesa un momento diferente. Pese a quedarse sin minutos en el debut liguero, desde el entorno del jugador se asegura que está muy motivado. Aguirre lo corroboró durante su intervención: “Me dicen que Rodrygo está muy motivado. No motivado por ver a Vinicius así. Sino motivado con quedarse en el Real Madrid; motivado con convencer a Xabi Alonso; y motivado con esta temporada”.

El periodista insistió en que el atacante debe ser pieza importante a lo largo del curso, pese a las dudas generadas por la competencia. “Rodrygo en mi equipo. Podéis debatir si debe ser titular o no, podéis decir que preferís a Brahim o a Mastantuono, pero la temporada es de 65-70 partidos”, sentenció.

Un futuro incierto marcado por rumores de traspaso

En las últimas semanas, el nombre de Rodrygo ha sonado con fuerza en el mercado. Suplencias recientes alimentaron los rumores de una posible venta. Sin embargo, Edu Aguirre lanzó un mensaje claro contra esa posibilidad. “Malvender a Rodrygo por 70 u 80 millones… imagínate que está en el París Saint-Germain y el Real Madrid se interesa. ¿Cuánto nos piden? De 150 para arriba”.

Unas declaraciones que conectan con la percepción de parte de la afición: Rodrygo es un activo estratégico que no puede salir por un precio reducido. Su capacidad de adaptarse a las tres posiciones del ataque y su experiencia en partidos grandes refuerzan esa idea.

La tarea ahora recae en Xabi Alonso, que deberá gestionar el reparto de minutos entre Vinicius, Rodrygo, Brahim, Mastantuono y Mbappé. La competencia interna es feroz, y el técnico busca que todos sus atacantes mantengan un nivel alto durante una temporada que se anticipa exigente en todas las competiciones.