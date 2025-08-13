Edu Aguirre se viene arriba con Mbappé y Twitter dicta sentencia: 'Si jugara...'

Edu Aguirre, periodista y tertuliano habitual del universo madridista, ha vuelto a encender las redes con uno de esos pronósticos que no dejan indiferente a nadie. A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Aguirre compartió un mensaje rotundo sobre Kylian Mbappé: “Más de 60 goles. Ese es mi pronóstico de esta temporada para Mbappé”.

Y es que el delantero francés viene de firmar una campaña impresionante con 44 tantos, pero la cifra que maneja Aguirre no es precisamente conservadora: le pide al nuevo ’10’ del Madrid que supere su propio récord personal por un margen de más de 15 goles.

El contexto del pronóstico

El comentario de Aguirre llega tras el amistoso del Real Madrid en pretemporada, un 0-4 ante el Tirol austríaco en el que Mbappé marcó dos goles y dejó muy buenas sensaciones físicas. El francés, que ahora porta el dorsal 10 heredado de Luka Modric, fue el gran protagonista del partido junto a Arda Güler.

En ese encuentro, Mbappé no solo firmó un doblete, sino que estuvo cerca de completar un hat-trick. Su movilidad, su acierto y su capacidad para asociarse con Vinicius y Brahim hicieron que muchos en el madridismo volvieran a ilusionarse con lo que puede ofrecer en su segunda temporada en el Bernabéu.

Edu Aguirre, siempre cercano a la plantilla blanca y defensor acérrimo de las grandes estrellas del club, parece haber interpretado estas señales como el inicio de un año histórico para el atacante.

Un reto de dimensiones colosales

Superar los 60 goles en una sola temporada está al alcance de muy pocos jugadores en la historia. Cristiano Ronaldo lo hizo con el Real Madrid en su apogeo, y Leo Messi lo logró con el Barcelona en sus mejores años. Incluso Erling Haaland, con su explosión en el Manchester City, no ha llegado a esas cifras.

Un objetivo tan ambicioso como complicado, pero que Aguirre defiende con la convicción que le caracteriza. “Con el sistema de Xabi Alonso, Mbappé va a tener más espacios y más ocasiones claras que nunca. Y con Güler y Tchouaméni filtrando balones, lo tiene todo para destrozar registros”, explicó en su última aparición televisiva.

La reacción de las redes

Como suele ocurrir con las afirmaciones de Edu Aguirre, las redes sociales no tardaron en dividirse entre quienes comparten su entusiasmo y quienes ven su predicción como una exageración. Algunos madridistas le respaldaron, recordando que el francés ya ha demostrado su voracidad goleadora tanto en el PSG como en su primer año en España.

Entre las respuestas más virales se encuentra la de Miguel Paez Gordillo, que escribió con tono de mofa: “Si jugara en la liga austríaca contra Heidi y sus amigos igual metería más”. El chiste, haciendo referencia al rival de pretemporada del Madrid y a la aparente facilidad del partido, fue compartido y comentado miles de veces, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del hilo.

El pulso entre fe y escepticismo

Lo cierto es que la temporada está a punto de comenzar y las palabras de Aguirre quedarán como una especie de reto público para Mbappé. Si el francés se acerca a esa barrera de los 60 goles, el periodista podrá presumir de visión. Si no, sus detractores tendrán munición para recordárselo durante meses.

El optimismo de Edu Aguirre forma parte de ese ecosistema mediático que envuelve al Real Madrid, donde la pasión y la fe en las estrellas del equipo conviven con el análisis más frío y la crítica más severa. Y mientras tanto, Mbappé ya ha empezado a escribir el primer capítulo de su segundo año en el Bernabéu, con dos goles y muchas promesas.