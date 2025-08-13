La Roma acecha el Benito Villamarín: Gasperini quiere a un atacante del Real Betis

El mercado vuelve a tensarse en Heliópolis mientras un grande de Italia mira con lupa a la banda verdiblanca. El calendario apremia, las necesidades tácticas mandan y los movimientos de última hora pueden alterar el plan del técnico chileno. En un verano de obras, pruebas y dudas físicas, la intriga se instala a pocos días del inicio liguero.

Un Roma de Gasperini que pide desborde inmediato por fuera

La llegada de Gian Piero Gasperini el 6 de junio marcó un giro deportivo en Trigoria. El técnico italiano reclama amplitud, presión alta y ruptura al espacio para cimentar su 3-4-2-1 de autor.

El club giallorosso ha tanteado varias opciones, pero en los últimos días ha cobrado fuerza un objetivo de LaLiga. La prioridad es clara: incorporar un extremo que produzca en conducción larga, gane duelos y acelere las transiciones que el entrenador exige. Según fuentes italianas, el interés se ha reabierto en las últimas 48 horas y se prepara una ofensiva si cuadran precios y plazos.

| XCatalunya, Canva

Un Betis en transición: nueva casa, competencia y equilibrio financiero

El contexto en Sevilla no es menor. Con el Benito Villamarín en remodelación, el equipo disputará la temporada 2025/26 en La Cartuja, un traslado que también condiciona logística, ingresos de día de partido y tiempos de adaptación competitiva. Dentro del club se repite la consigna: estabilidad deportiva, plantilla compensada y cero pasos en falso.

En paralelo, Manuel Pellegrini ha visto reforzada la banda con la llegada de Rodrigo Riquelme. Fichado desde el Atlético de Madrid, lo que sube la competencia en el perfil zurdo y abre escenarios tácticos con doble extremo o carril largo. Ese movimiento eleva el listón interno y, de paso, alimenta preguntas sobre la jerarquía inicial en la demarcación.

El atacante en la diana romana: precio, cláusulas y escenarios

El nombre que persigue Roma es Ez Abde. Di Marzio informó de que el club ha reactivado su interés por el marroquí, perfil explosivo y con impacto directo en metros finales. En Italia hablan de una tasación que rondaría los 20 millones. Además, esta cifra activaría un porcentaje a favor del Barça por la venta, reducido recientemente al 20 % tras acuerdos entre clubes.

| Real Betis

El escenario añade matices. Para el Betis, la operación solo tendría sentido en términos de valor presente y riesgo deportivo. A nivel contable, una oferta cercana a esa cifra haría palanca, pero el cuerpo técnico pondera también el retorno competitivo del atacante cuando esté al cien por cien.

Lesión de tobillo y ritmo competitivo: el gran condicionante del verano

El gran freno del verano se llama tobillo. El extremo se lesionó en el tramo final de la 2024/25 y ha pasado por tratamientos específicos, incluso fuera de Sevilla, con permiso del club. No ha completado la pretemporada con el grupo y su disponibilidad inicial depende de la evolución del edema óseo. Ese factor pesa en cualquier negociación y en los tiempos de su puesta a punto.

Desde el prisma deportivo, el pronóstico es prudente. El plan pasa por trabajo individual, progresión en cargas y reintegración escalonada, sin atajos. Cualquier traspaso tendría que convivir con ese calendario médico y las exigencias de adaptación a un nuevo ecosistema competitivo.

Por qué encaja en el 3-4-2-1 de Gasperini y qué ganaría la Roma

El sistema del entrenador italiano necesita extremos o mediapuntas que rompan líneas y atraigan marcas para liberar al carrilero. El marroquí ofrece conducción vertical, cambio de ritmo y amenaza en transición. Tres virtudes que el plan romano busca maximizar con recepciones al pie y al espacio, además de uno contra uno en el costado débil.

Para el Betis, retenerlo significaría preservar un recurso diferencial en noches cerradas, ahora que la mudanza a La Cartuja exige golpes de talento.