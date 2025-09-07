Oficial: Ya se sabe si Dembélé y Doué estarán o no en el Barça - PSG

Los partidos de selecciones siempre son vistos como un gran peligro por parte de los clubes. Es lo que se conoce como el 'Virus FIFA'. Y con Francia se ha visto claramente. La noche posterior al duelo en Wrocław contra Ucrania ha despejado dudas y encendido otras alertas.

Las lesiones de Dembélé y Doué obligan al PSG a recalcular su hoja de ruta con la vista puesta en octubre. La banda derecha pierde ritmo de trabajo, y la planificación semanal se mueve un casillero. La incógnita del viaje a Catalunya ya tiene respuesta, con decisiones que ordenan el vestuario.

Parte oficial del PSG: seis semanas Dembélé, cuatro semanas Doué

El PSG confirmó una lesión grave en el isquiotibial derecho de Ousmane Dembélé, con seis semanas estimadas. El club también informó un tirón en el gemelo derecho de Désiré Doué, con cuatro semanas previstas. Ambos se dañaron durante el Ucrania–Francia del viernes, en diferentes fases del encuentro. Con estos plazos, ninguno llegará al Barcelona–PSG del 1 de octubre en el Camp Nou. Un emplazamiento que no está todavía asegurado por los problemas del Ayuntamiento con la licencia.

Calendario inmediato: Atalanta el 17/9 y viaje a Catalunya el 1/10

El PSG abre su andadura europea ante la Atalanta el 17 de septiembre en el Parque de los Príncipes. Dos semanas después visitará Barcelona, en una cita de máxima exigencia por ritmo y duelos exteriores. Entre medias, la Ligue 1 exige gestión fina de cargas y un once competitivo sin extremos titulares. Las ventanas de retorno sitúan a Doué para inicios de octubre y a Dembélé hacia la segunda quincena.

Sustitutos probables: Barcola, Kvaratskhelia y Lee

Bradley Barcola es el relevo natural por fuera, con conducción agresiva y recepción a pie natural. Khvicha Kvaratskhelia sostendrá amenazas hacia dentro, atrayendo ayudas y liberando la subida de Achraf Hakimi. Lee Kang-in ofrece pausa y último pase, útil cuando el PSG necesite madurar posesiones en campo rival. Gonçalo Ramos gana valor como fijador de centrales si disminuye la ruptura exterior en el primer toque.

Riesgo y protocolos: qué exige un isquio grave y un gemelo en élite

Las lesiones de isquiotibiales requieren progresión estricta de fuerza, velocidad y test neuromusculares antes del alta. Un retorno precoz eleva el riesgo de recaída durante el primer mes competitivo tras la reaparición. En el gemelo, los plazos varían si predomina soleo o gastrocnemio, condicionando la carga excéntrica. El PSG integrará resonancia, pruebas funcionales y respuesta al entrenamiento para evitar sorpresas en la vuelta.

Luis Enrique tiene un problema y el Barça intentará aprovechar que los dos cracks no estarán

Sin Dembélé ni Doué, París pierde desborde en primera recepción y amenaza profunda tras pérdida rival. Hansi Flick puede activar presiones altas, forzando salida incómoda y minimizando conducciones largas de Barcola.

La respuesta parisina será ampliar por Hakimi y centrar ventaja con Kvaratskhelia atacando la espalda del lateral. El duelo dependerá de quién imponga ritmo en las bandas, hoy mermadas por las dos ausencias.

Los aficionados al fútbol se perderán el 'reencuentro' entre Dembélé y Lamine Yamal pocos días después de conocerse cuál de los dos es el nuevo Balón de Oro.