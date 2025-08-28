Joan Laporta envía un mensaje al Chelsea: Nuevo precio que el Barça pide por Fermín

En los despachos de la Ciutat Esportiva Joan Gamper se ha terminado el tiempo de la duda. La dirección del FC Barcelona ha reaccionado con firmeza ante la ofensiva del Chelsea por uno de sus jugadores franquicia. Lejos de dejarse presionar por la millonaria oferta, el club ha enviado un mensaje claro y directo a Londres.

La estrategia azulgrana ha virado desde la deliberación hacia una declaración de intenciones contundente. El futuro del centrocampista onubense se debate ahora bajo unas nuevas condiciones impuestas desde Catalunya.

Hansi Flick y Deco marcan la línea: Fermín es intransferible

La decisión de proteger a Fermín López cuenta con el respaldo total del área deportiva y del cuerpo técnico. Tanto el director deportivo, Deco, como el entrenador, Hansi Flick, consideran al canterano una pieza esencial.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Su rendimiento fue absolutamente decisivo la temporada pasada para la consecución de los títulos nacionales. El técnico alemán valora su energía, su capacidad de trabajo y su excelente llegada al área rival. Perder a un futbolista de su perfil y proyección sería un golpe muy duro para la planificación deportiva del equipo.

La nueva tasación de 90 millones como mensaje disuasorio

Ante la insistencia del Chelsea, el Barça ha optado por una maniobra drástica para cerrar la puerta de salida. Desde XCatalunya.cat hemos informado sobre una oferta de 70 millones del Chelsea, pero ahora la tasación oficial ha cambiado.

El club ha comunicado que cualquier negociación deberá partir de un nuevo precio de noventa millones de euros. Este movimiento no representa una invitación a negociar, sino una forma de declarar al jugador como intransferible. La cifra está diseñada para ser un elemento disuasorio y para demostrar que no se contempla su venta.

| YouTube

Pase lo que pase, para el Barça es un win-win. Si el Chelsea llegara a esa cifra, la venta sería menos dolorosa. Se acabarían los problemas de Fair Play e incluso se podrían reforzar otras posiciones. Konaté podría llegar por 20 millones y la cláusula de Etta Eyong es de solo 10. En este último caso, las intenciones del club catalán serían cederlo al Betis. Hay muy buenas relaciones con la entidad presidida por Ángel Haro.

El rol de jugador capital en la jerarquía del vestuario

La postura del club se fundamenta en el estatus que Fermín ha alcanzado dentro de la plantilla. Ya no es una joven promesa, sino una realidad consolidada y uno de los líderes del equipo en el campo. Sus ocho goles y diez asistencias del curso anterior reflejan su importancia en el esquema de juego.

La entidad entiende que su valor va más allá de lo económico, representando el éxito de la cantera. Venderlo enviaría una señal contradictoria sobre el modelo que se quiere potenciar en el futuro inmediato del club.

| Chelsea

El balón, en el tejado del Chelsea y del propio futbolista

Con esta nueva tasación, el FC Barcelona ha recuperado el control total de la situación. Ahora la presión se traslada por completo a las oficinas de Stamford Bridge y al entorno del jugador. El Chelsea deberá decidir si está dispuesto a realizar un desembolso astronómico que se sale de toda lógica de mercado.

Al mismo tiempo, Fermín López tendría que manifestar explícitamente su deseo de abandonar el club, un escenario poco probable. La directiva ha dejado claro que solo una oferta irrechazable y la petición del jugador cambiarían el panorama. El sueldo que los blues ofrecen a Fermín es muy elevado. Es lo único que podría hacer decantar la balanza a favor de los de Enzo Maresca.