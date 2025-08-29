Racing de Santander, Zaragoza y Córdoba quieren a un jugador del Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano trabaja en las últimas horas de mercado con la intención de ajustar su plantilla. Entre los nombres que aparecen en la rampa de salida está el de un joven central gallego de 22 años. La entidad franjirroja considera que necesita minutos para crecer y ha decidido declararlo transferible en forma de cesión.

Tres equipos de Segunda División se lanzan a por él

La noticia no ha tardado en agitar el mercado de la categoría de plata. El Real Zaragoza, el Racing de Santander y el Córdoba han mostrado interés por hacerse con sus servicios. Los tres equipos consideran que un defensa joven, alto y con experiencia en vestuarios de Primera puede aportar un salto de calidad en la zaga.

Cada club parte de una situación distinta, pero todos comparten el mismo objetivo: reforzar la defensa con un central que ofrezca garantías. La cesión de Pelayo Fernández se presenta como una oportunidad estratégica tanto para el jugador como para la entidad que logre incorporarlo.

| Canva

El Racing, un viejo conocido en la puja

El conjunto cántabro es uno de los que más fuerte ha sonado en las últimas horas. El Racing quiere consolidar su proyecto con el ascenso a Primera como objetivo prioritario. Para ello, necesita apuntalar su defensa, y Pelayo encajaría en el perfil que busca José Alberto López. Según desveló Unión Rayo, el interés es real y se estudia la operación.

En El Sardinero ven en el central vigués un complemento perfecto para la actual línea defensiva. Su 1,93 de altura le permite dominar el juego aéreo, un recurso muy valorado en la categoría. Además, su juventud asegura margen de mejora y la posibilidad de revalorización futura.

| XCatalunya, Real Madrid, rayovallecano, Cobisimo

Zaragoza y Córdoba no se quedan atrás

El Real Zaragoza también está en la pelea por el jugador. El club maño, con aspiraciones de regresar a Primera, necesita reforzar posiciones clave para no repetir errores del pasado. La llegada de Pelayo supondría incorporar un futbolista con experiencia reciente en competiciones europeas, algo poco habitual en Segunda.

Por su parte, el Córdoba se ha convertido en una de las sorpresas del mercado. El club andaluz quiere reforzar la defensa con un jugador que pueda liderar desde atrás. En su caso, la opción de Pelayo no solo sumaría talento, sino también presencia física y carácter en los partidos más exigentes.

Un central con proyección internacional

Pelayo Fernández, hijo del exfutbolista Sergio Fernández, llegó al Rayo en verano de 2024. Firmó contrato hasta 2028 y fue considerado una apuesta de futuro. Sin embargo, la falta de minutos le ha impedido consolidarse en Vallecas. En total, apenas ha disputado un puñado de encuentros oficiales, incluyendo fases previas de la Conference League.

Su valor de mercado, según Transfermarkt, se sitúa en 500.000 euros. No obstante, la expectativa es que pueda crecer mucho más con continuidad en Segunda. Su físico imponente, su juego aéreo y su capacidad para anticipar le convierten en un perfil atractivo para cualquier aspirante al ascenso.

El futuro inmediato de Pelayo, en el aire

Por ahora, el Rayo estudia las propuestas y escuchará garantías de minutos. El club quiere que la cesión sea beneficiosa y que Pelayo vuelva con más experiencia en la mochila. Mientras tanto, Zaragoza, Racing y Córdoba esperan mover ficha en los próximos días para adelantarse a la competencia.

Lo cierto es que el central de 22 años se ha convertido en uno de los nombres calientes de este cierre de mercado en Segunda. Su salida parece segura y solo falta conocer cuál de los tres proyectos logrará convencerle. Una operación que puede marcar el futuro de Pelayo y, de paso, reforzar las aspiraciones de ascenso de su próximo destino.